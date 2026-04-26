JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2026 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga ini digelar di King Abdullah Sports City Training Stadium (Pitch A), Jeddah, Arab Saudi pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.00 WIB.
Gugur di fase grup Piala AFF U-17 2026 tak menurunkan motivasi pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto. Pria yang pernah masuk staf pelatih Como 1907 ini mengaku memiliki target pribadi, yakni meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia U-17 2026.
Untuk lolos Piala Dunia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 mesti finis dua besar di fase grup. Finis dua besar di fase grup membuat Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2026 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U-17 2026.
"Target pribadi pasti ingin meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tapi, kembali lagi kalau ini kan permainan sepakbola gitu kan," kata Kurniawan Dwi Yulianto di Jakarta, Jumat 24 April 2026.
"Artinya segala kemungkinan sebelum peluit panjang atau pertandingan itu terlaksana, semua masih fifty-fifty," lanjut mantan pelatih Sabah FC tersebut.
Jelang turun di Piala Asia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 ketambahan tiga pemain diaspora. Tiga pemain ini tidak turun saat skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ambil bagian di Piala AFF U-17 2026.