Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2026 Arab Saudi

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |16:05 WIB
Timnas Indonesia U-17 siap melawan Timnas Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2026 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga ini digelar di King Abdullah Sports City Training Stadium (Pitch A), Jeddah, Arab Saudi pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 23.00 WIB.

1. Timnas Indonesia U-17 Incar Tiket Lolos Piala Dunia U-17 2026

Gugur di fase grup Piala AFF U-17 2026 tak menurunkan motivasi pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto. Pria yang pernah masuk staf pelatih Como 1907 ini mengaku memiliki target pribadi, yakni meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia U-17 2026.

Kurniawan Dwi Yulianto ingin meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia U-17 2026. (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Untuk lolos Piala Dunia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 mesti finis dua besar di fase grup. Finis dua besar di fase grup membuat Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2026 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U-17 2026.

"Target pribadi pasti ingin meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tapi, kembali lagi kalau ini kan permainan sepakbola gitu kan," kata Kurniawan Dwi Yulianto di Jakarta, Jumat 24 April 2026.

"Artinya segala kemungkinan sebelum peluit panjang atau pertandingan itu terlaksana, semua masih fifty-fifty," lanjut mantan pelatih Sabah FC tersebut.

2. Timnas Indonesia U-17 Ketambahan 3 Pemain Diaspora

Jelang turun di Piala Asia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 ketambahan tiga pemain diaspora. Tiga pemain ini tidak turun saat skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ambil bagian di Piala AFF U-17 2026.

 

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Arab Saudi U-17 Jelang Piala Asia U-17 2026: Live di TV Mana?
