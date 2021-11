BURSA transfer musim dingin 2022 akan segera dibuka pada Januari tahun depan. Seperti biasanya, bursa transfer musim dingin kerap kali dipakai oleh tim untuk mendatangkan pemain baru untuk menyelamatkan mereka hingga kompetisi berakhir.

Walau sejatinya jarang pemain besar yang pindah di tengah kompetisi, tetap ada saja yang memilih pergi dan mencari tantangan baru. Atau terkadang pemain tersebut pindah karena memang tergiur dari penawaran klub yang tertarik kepadanya.

Khusus musim dingin 2022 nanti diprediksi lima striker berbahaya akan berpindah tim. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Penyerang Ganas yang Bisa Pindah Klub pada Januari 2022, Mengutip dari Sportskeeda:

5. Anthony Martial

Anthony Martial pernah menjadi pemain depan andalan Man United. Namun, menurunnya performa pemain asal Prancis tersebut sekaligus banyaknya pemain hebat yan kini menjadi saingannya di Man United membuat Martial mulai kehilangan tempat di skuad utama.

Bayangkan saja Martial harus bersaing memperebutkan tempat dengan Marcus Rashford, Jesse Lingard, Jadon Sancho, Edinson Cavani, dan Cristiano Ronaldo. Jadi, tak heran jika pada akhirnya Martial jadi lebih sering dicadangkan.

Untuk itulah Martial disebutkan akan segera dilepas Man United. Juventus dan Borussia Dortmund pun disebut menjadi tim yang tertarik akan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut.

4. Raheem Sterling

Sterling dikenal sebagai salah satu pemain andalan Josep Guardiola di Manchester City. Namun, seiring kedatangan Jack Grealish, posisi Sterling kini justru mulai tergusur.

Tercatat hingga Liga Inggris 2021-2022 sudah memainkan pekan ke-11, Sterling hanya bermain di sembilan laga saja, itu pun enam di antaranya berawal dari bangku cadangan. Dengan kondisi seperti itu, maka bukan tidak mungkin Sterling akan dijual Man City saat Januari 2022 mendatang.

3. Karim Adeyemi





Karim Adeyemi saat ini menjadi sorotan karena dinilai sebagai wonder kid lantaran permainannya yang sangat hebat di usia 19 tahun. Pemain yang saat ini membela RB Salzburg itu dianggap sebagai the next Erling Haaland karena sama-sama hasil binaan tim berjuluk Die Roten Bullen tersebut.

Tercatat Adeyemi sudah bermain di 72 laga bersama Salzburg hanya dalam waktu yang singkat. Ia sudah menjadi pemain utama di usianya yang masih sangat muda karena kehebatannya tersebut.

Jadi, tak heran jika banyak klub top Eropa yang pada akhirnya tertarik dengan pemain asal Jerman tersebut. Bayern Munich dan Barcelona dikabarkan tertarik, tapi Liverpool menjadi yang paling terdepan dan mungkin saja akan merekrutnya di Januari 2022.

2. Andrea Belotti





Penampilan Andrea Belotti bersama Timnas Italia di Piala Eropa 2020 membuat pemain Torino tersebut banyak dilirik klub-klub besar Eropa. Namun, sejauh ini nyatanya Belotti masih bertaha di Torino.

Padahal tim-tim seperti Barcelona, Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham United, hingga Chelsea sudah memperlihatkan ketertarika dengan Belotti. Menurut beberapa laporan, kemungkinan besar Belotti akan pindah di bursa transfer musim dingin 2022 dan Barcelona serta Tottenham menjadi tim yang paling kencang lantaran sedang membutuhkan striker.

1. Dusan Vlahovic





Vlahovic menjadi salah satu pemain yang sedang diincar banyak klub besar. Namun, Juventus disebut-sebut sebagai tim yang paling mungkin dibela Vlahovic pada Januari 2022 mendatang.

Vlahovic memang disebut sebagai calon bintang karena banyak klub di seluruh Eropa yang tertarik kepadanya. Dia terkenal karena dinamisme dan bakatnya di sepertiga serangan, dan juga memiliki mata yang tajam untuk mencetak gol.

Pemain Serbia itu telah mencatatkan 97 penampilan untuk Fiorentina dalam waktu kurang dari tiga musim penuh di klub. Pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 39 gol dan lima assist untuk La Viola sejak pindah ke klub Italia tersebut pada musim panas 2018.

Baru-baru ini bahkan Vlahovic bersama Timnas Serbia baru saja membuat Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Sebab Serbia membuat Portugal harus melalui babak playoff untuk bisa bermain di Piala Dunia 2022. Sementara Vlahovic berhasil melaju ke Piala Dunia 2022 bersama Serbia.