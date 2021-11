KELAR laga PSM Makassar vs PSS Sleman yang digelar semalam, klasemen Liga 1 2021-2022 mengalami perubahan. Terlebih selain laga PSM Makassar vs PSS Sleman, juga digelar tiga pertandingan lain pada Kamis, 18 November 2021.

Sebanyak tiga laga lain yang dimaksud mempertemukan Persita Tangerang vs Bhayangkara FC, Borneo FC vs Persipura Jayapura dan Persikabo 1973 kontra PSIS Semarang. Hasilnya, laga PSM Makassar vs PSS Sleman berakhir 2-2.

(Borneo FC menang 1-0 atas Persipura Jayapura)

Kemudian, Borneo FC menang tipis 1-0 atas Persipura Jayapura. Kemenangan tipis (2-1) juga didapatkan Persita Tangerang saat menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga 1 2021-2022, Bhayangkara FC.

Terakhir, ada laga Persikabo 1973 vs PSIS Semarang yang berakhir 2-2. Meski kalah dari Persita Tangerang, The Guardian –julukan Bhayangkara FC– masih berada di puncak klasemen dengan 28 angka.

Hanya saja, Bhayangkara FC dalam posisi terancam. Sebab, jika Persib Bandung menang atas Persija Jakarta dalam laga yang digelar Sabtu, 20 November 2021 malam WIB, Maung Bandung –julukan Persib Bandung– akan naik ke puncak klasemen.

BACA JUGA: Persib Bandung vs Persija Jakarta: Teja Paku Alam Tak Sabar Main di Laga Akbar Ini

Kemudian Persita Tangerang, melonjak posisinya ke urutan keenam dengan 19 poin. Perbaikan posisi juga dialami Borneo FC yang naik ke urutan Sembilan dengan 16 angka.

Lantas, bagaimana dengan tim-tim yang mendapatkan hasil imbang seperti PSM Makassar, PSS Sleman, Persikabo 1973 dan PSIS Semarang? PSIS Semarang masih duduk di posisi empat dengan 20 poin. (Arema FC akan turun hari ini) PSM Makassar menempati posisi tujuh dengan 17 poin, disusul PSS Sleman yang menempati tangga ke-11 dengan 15 angka. Terakhir, ada Persikabo 1973 yang duduk di posisi 12 dengan 12 poin. Hari ini rencananya digelar tiga pertandingan. Hal itu meliputi pertandingan Barito Putera vs Persiraja Banda Aceh (pukul 15.15 WIB), Persik Kediri vs Arema FC (18.15 WIB) dan Bali United vs Persela Lamongan (pukul 20.45 WIB). Berikut klasemen sementara Liga 1 2021-2022: