LONDON - Manchester City disingkirkan West Ham United dari Piala Liga Inggris 2021-2022 saat melakoni babak 16 besar di Stadion London, Kamis (28/10/2021) dini hari WIB. The Citizens tersingkir setelah kalah lewat adu penalti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, The Citizens –julukan Man City- memainkan permainan dengan ciri khasnya. Tim besutan Pep Guardiola sangat unggul dari segi penguasaan bola. Mereka mencoba mengandalkan serangan melalui umpan-umpan silangnya.

Meski melakukan serangan demi serangan, akan tetapi belum ada yang berbuah gol. Hingga laga berjalan sampai menit ke-20 skor kacamata alias 0-0 masih menyelimuti laga tersebut.

Di menit ke-26, striker West Ham, Yarmolenko berhasil merangsek masuk ke lini pertahanan Man City. Akan tetapi sebelum dia lesatkan tendangan, Ake terlebih dulu melakukan blok terhadapnya. Serangan balik pun dilakukan oleh The Citizens.

Peluang emas Man City terjadi di menit akhir sebelum jeda turun minum. Berawal dari tendangan bebas yang dieksekusi Mahrez, Ake menyambar umpan tersebut dengan sangat baik. namun sayang, sundulan yang dia lakukan masih melenceng tipis dari gawang West Ham. Alhasil pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Babak Kedua

Pasukan Guardiola tak mengendurkan tempo permainannya sama sekali. Mereka tetap berusaha mengendalikan tempo pertandingannya sejak peluit babak kedua dibunyikan.

Hingga akhirnya peluang emas The Citizens terjadi di menit ke-53. Sebab, Palmer berhasil memberikan umpan cantik ke Gundogan, namun tendangannya itu masih berhasil diamankan lini pertahanan The Hammers –julukan West Ham- dan hanya menghasilkan sepak pojok.

Kemudian di menit ke-58, De Bruyne kembali lesatkan tendangan terukurnya. Namun kiper West Ham, Areola, berhasil melakukan penyelamatan yang bisa dibilang sangat baik.

Peluang demi peluang terus didapat The Citizens. Bahkan, Man City tercatat sudah melakukan lima shots on target. Sementara West Ham hanya berhasil menghasilkan dua shots on target. Hingga pertandingan berjalan sampai menit ke 80, skor kedua tim masih imbang 0-0.

Penyelamatan hebat kembali dilakukan oleh Areola. Sebab, dia berhasil menepis tendangan keras jarak jauh yang dilakukan Zinchenko di menit ke-83. Kiper asal Prancis itu layak diberi apresiasi dalam pertandingan tersebut.

Meski terus lakukan gempuran ke jantung pertahanan West Ham, Man City gagal menciptakan gol di babak kedua. Alhasil, pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti.

Babak Adu Penalti

Babak adu penalti berjalan dengan sangat menegangkan. Hingga akhirnya, West Ham berhasil menang adu penalti dengan skor 5-3 atas Man City. Atas kemenangan tersebut, berhasil melaju ke babak selanjutnya.

Susunan Pemain West Ham vs Manchester City:

West Ham XI (4-2-3-1): Areola; Johnson, Dawson, Diop, Cresswell; Masuaku (Fornals 62’), Soucek, Noble, Lanzini (Coufal 82’), Vlasic (Benrahma 62’), Yarmolenko (Bowen 62’).

Pelatih: David Moyes.

Manchester City XI (4-3-3): Steffen; Walker (Cancelo 46’), Stones, Ake, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne (Grealish 83’), Mahrez (Foden 72’), Sterling, Palmer (Jesus 76’).

Pelatih: Pep Guardiola