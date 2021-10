TURIN – Laga babak pertama Juventus vs AS Roma dalam pekan kedelapan Liga Italia 2021-2022 telah berakhir. Hasilnya, Juventus unggul dengan skor 1-0 untuk sementara atas AS Roma.

Bermain di Stadion Juventus, Italia pada Senin (18/10/2021) dini hari WIB, Juventus mampu tampil apik di hadapan pendukungnya sendiri. Gol perdana dalam laga ini sendiri dicetak oleh Moise Kean pada menit ke-16.

BACA JUGA: 5 Penyebab Cristiano Ronaldo Menangkan Trofi Ballon dOr 2021, Nomor 1 Luar Biasa

BACA JUGA: Juventus Pasang Kuda-Kuda! Federico Chiesa dalam Buruan Liverpool dan Bayern Munich

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada 10 menit babak pertama, kedua tim menampilkan permainan jual beli serangan. Namun begitu, I Giallorossi -julukan AS Roma- terpantau lebih efektif dalam membangun serangan.

Hal ini terbukti dari beberapa peluang yang berhasil diciptakan anak asuh Jose Mourinho pada awal babak pertama. Sementara, Bianconeri -julukan Juventus- juga berupaya untuk melawan balik, namun sayang usaha mereja selalu buntu sebelum masuk ke lini pertahanan I Giallorossi.

Memasuki menit ke-15, permainan sabar pasukan Massimiliano Allegri justru berbuah manis. Serangan balik cepat yang dipimpin oleh Mattia De Sciglio berhasil dikonversi menjadi gol lewat tandukkan Moise Kean (17’), Juventus memimpin 1-0.

Setelah gol tersebut, pasukan Jose Mourinho lebih berhati-hati dalam menyerang. Kini, serangan yang dibangun oleh AS Roma lebih lambat lantaran waspada terhadap serangan balik cepat yang menjadi andalan Bianconeri.

Memasuki menit ke-30, Juventus balik menekan lini pertahanan I Giallorossi. Pantauan MPI mendapati, beberapa kali anak asuh Massimiliano Allegri berhasil menusuk lini pertahanan AS Roma, tetapi belum ada tambahan bagi Bianconeri.

Pada 10 menit terakhir babak pertama, I Giallorossi terpantau sempat mendapatkan dua peluang emas lewat Tammy Abraham. Akan tetapi, tandukkan Abraham berhasil dihentikan oleh Wojciech Szczesny dengan baik. Setelah itu, petaka justru terjadi bagi tim tuan rumah usai Szczesny melanggar Henrikh Mkhitaryan di kotak terlarang. Namun begitu, secara mengejutkan, Szczesny berhasil memupus harapan I Giallorossi untuk menyamakan kedudukan usai menghalau tendangan Jordan Veretout. Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta karena kedua tim gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang ada. Keunggulan 1-0 untuk Bianconeri bertahan hingga turun minum. Susunan Pemain Juventus vs AS Roma: Juventus (4-4-2): Wojciech Szczesny, Danillo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi, Moise Kean, Federico Chiesa. Pelatih: Massimiliano Allegri AS Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Ibanez, Matias Vina, Jordan Veretout, Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo (Stephan El Sharaawy 25’), Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham. Pelatih: Jose Mourinho