MANCHESTER – Striker Manchester United, Cristiano Ronaldo, terpilih menjadi pemain terbaik Liga Inggris 2021-222 edisi September. Pencapaiannya itu menyamai raihan eks rekan setimnya di Man United, Wayne Rooney.

Seperti diketahui, CR7 –julukan Ronaldo-, baru saja menyabet penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris September 2021 pada Jumat (8/10/2021). Dia berhasil mengalahkan lima pesaingnya, yaitu bek sayap Manchester City, Joao Cancelo, bek Chelsea Antonio Rudiger, penyerang Newcastle Allan Saint-Maximin, pemain sayap Watford Ismaila Sarr dan pemain Liverpool Mohamed Salah.

Meski baru pindah pada musim ini, Ronaldo langsung menyabet penghargaan tersebut. Pasalnya dia sangat memberikan pengaruh besar bagi kubu The Red Devils –julukan Man United.

Bagaimana tidak? pemain berusia 36 tahun itu berhasil mencatatkan lima gol di semua kompetisi musim ini bersama Man United. Yang mana tiga gol itu dicetak olehnya di tiga pertandingan Liga Inggris pada bulan September.

Menurut laporan The Sun, Sabtu (9/10/2021), Ronaldo telah mengoleksi lima penghargaan Player Of The Month untuk Man United. Yang mana empat pengehargaan sebelumnya didapat ketika dia masih bermain di Old Trafford pada musim 2003 hingga 2009.

Dengan torehan lima penghargaan tersebut, CR7 kini berhasil menyamai jumlah yang dimiliki Rooney yang saat itu membela Man United dengan pengahargaan Player Of The Month terbanyak. Sebagaimana diketahui, keduanya pernah berduet bareng di lini depan The Red Devils. Bahkan bisa dibilang duetnya saat itu sangat berbahaya. Namun, kini Rooney sudah gantung sepatu dan menjadi pelatih Derby County. Sementara CR7 masih terus bermain dan menunjukan kualitasnya meski sudah berumur 36 tahun.