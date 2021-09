ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, memberikan pujian setinggi langit kepada anak asuhnya, Lorenzo Pellegrini. Pujian ini diberikan karena Pellegrini tampil gemilang dalam laga AS Roma vs CSKA Sofia di matchday pertama Grup C Liga Konferensi Eropa 2021-20211.

Bermain di Stadion Olimpico, Jumat (17/9/2021) dini hari WIB, AS Roma sukses meraih kemenangan besar atas tim tamunya, CSKA Sofia, dengan skor 5-1. Lorenzo Pellegrini pun mencetak dua gol dalam laga tersebut.

Pellegrini menjadi pahlawan saat timnya kecolongan satu gol dari tim asal Bulgaria itu. Sepakan cantiknya dari luar kotak penalti pada menit 25, masuk dengan melengkung ke gawang yang dijaga Gustavo Busatto.

Setelah itu, pemain asal Italia itu kembali merobek gawang Sofia pada menit 62 dan membawa Giallorossi –julukan Roma- unggul 3-1. Sementara tiga gol lainnya ditorehkan oleh Stepham El Shaarawy pada menit 38, Gianluca Mancini pada menit 82 dan Tammy Abraham dua menit kemudian.

Dengan dua gol tersebut, Pellegrini, yang didapuk menjadi kapten, mendapat pujian dari The Special One –julukan Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal itu, dia adalah pemain yang memiliki kualitas dan potensi yang besar.

Kemudian, mantan pelatih Manchester United itu juga mengungkapkan bahwa Pellegrini akan segera menanda tangani kontrak baru bersama Roma. Hal itu tentunya menjadi langkah penting bagi timnya. “Dia adalah pemain dengan kualitas dan potensi besar. Dia mengatakan kepada saya kemarin bahwa dia akan segera menandatangani kontrak baru,” kata Mourinho dilansir dari Football Italia, Jumat (17/9/2021). “Saya pikir itu pasti bisa memberi lebih banyak kekuatan untuk hubungan yang dia bangun dengan para penggemar. Pellegrini adalah kapten, dia akan menandatangani kontrak baru dan sangat penting bagi kami,” pungkasnya. Sekadar informasi, Pellegrini adalah pemain lulusan akademi Roma. Namun, dia sempat dijual ke Sassuolo pada musim panas 2015 dan ditebus lagi oleh Giallorossi pada Juli 2017. Pellegrini telah mencatatkan 158 penampilan bersam AS Roma di semua kompetisi. Dari total penampilan itu, dia mencetak 26 gol serta 36 assist di semua kompetisi bersama timnya sekarang.