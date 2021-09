ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengomentari hasil laga kontra CSKA Sofia di dalam laga pembuka Grup C Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Meski AS Roma berhasil menang besar dalam laga itu, Mourinho ternyata tetap menganggap anak asuhnya belum bermain dengan bagus.

Sebagaimana diketahui, AS Roma sukses merebut poin penuh kala menjamu CSKA Sofia di Stadion Olimpico, Jumat (17/9/2021) dini hari WIB. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Giallorossi –julukan Roma- 5-1.

Dua dari lima gol Roma diciptakan oleh Lorenzo Pellegrini pada menit ke-25 dan 62. Sementara itu, tiga gol lainnya dilesakkan oleh Stephan El Shaarawy (38’), Gianluca Mancini (82’), dan Tammy Abraham (84’).

BACA JUGA: Hasil Liga Konferensi Eropa Semalam: AS Roma Menang Besar, Rennes vs Tottenham Hotspur Berakhir Imbang

Meski sudah merebut kemenangan besar, Mourinho mengatakan bahwa timnya tidak bermain dengan bagus. Meski begitu, dia juga tak menyebut performa anak asuhbya buruk.

Menurut mantan pelatih Real Madrid itu, ada beberapa poin yang menjadi kekurangan bagi AS Roma dalam pertandingan tersebut. Salah satunya adalah permainan bek sayap yang dianggap kurang membantu serangan.

BACA JUGA: Tottenham Hotspur Gagal Menang di Liga Konferensi Eropa, Nuno Akui Ketangguhan Rennes

Selain itu, pelatih asal Portugal tersebut juga menyoroti soal kekuatan tim. Dia berpendapat bahwa tim yang kuat adalah tim yang bisa berjuang bersama-sama dalam masa-masa sulit.

“Kami tidak bermain bagus, meski saat ini meraih hasil baik. Tapi, tim yang kuat adalah tim yang bisa menyatu dan harus menjadi lebih dari sebuah tim ketika kami memasuki momen-momen sulit,” kata Mourinho, dilansir dari Football Italia, Jumat (17/9/2021).

“Namun, saya sama sekali tidak puas dengan performa tim. Kami tidak bermain dengan kualitas, hanya dua hari yang lalu kami berlatih tentang ini, tetapi bek sayap kurang naik untuk membantu serangan, tidak ada intensitas yang cukup dan kami kehilangan begitu banyak duel defensif,” imbuhnya. “Saya tidak bisa mengatakan kami bermain buruk, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan baik. Ya, kami memiliki kualitas lebih dari CSKA Sofia, tetapi kami harusnya lebih baik lagi,” jelas pelatih berusia 58 tahun itu. Dengan hasil tersebut, AS Roma bertengger di puncak klasemen Grup C Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Sementara itu, CSKA Sofia berada di dasar klasemen. Selanjutnya, AS Roma akan bersiap melakoni laga dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022. Laga itu akan digelar pada 19 September 2021 malam WIB.