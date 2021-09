SEBANYAK lima klub dijagokan keluar sebagai juara Liga Champions 2021-2022. Keberadaan pemain-pemain bintang dan sejarah tim membuat tim-tim yang akan dibahas di bawah ini berpeluang mengangkat trofi si Kuping Besar di akhir kompetisi.

Dari lima klub yang dirangkum Okezone, wakil-wakil Inggris mendominasi. Lantas, klub-klub mana saja yang berpeluang menjadi kampiun Liga Champions 2021-2022?

Berikut 5 calon juara Liga Champions 2021-2022:

5. Chelsea

Sulit menghapus Chelsea dari daftar ini. Selain berstatus sebagai juara bertahan, Chelsea juga makin solid sering kehadiran penyerang yang dalam ketajaman terbaiknya, Romelu Lukaku.

Berkat taktik matang Thomas Tuchel, Chelsea kini pun menempati posisi dua klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022. Namun, Thomas Tuchel mengatakan, tak hanya kualitas dan teknik mumpuni yang dibutuhkan untuk menjadi juara Liga Champions. Akan tetapi, juga dibutuhkan Dewi Fortuna untuk jadi yang terbaik.

“Anda membutuhkan keberuntungan, momentum, dan grup yang bagus. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang sangat terbuka,” kata Tuchel mengutip dari Daily Express.

4. Bayern Munich

Benar, Bayern Munich tak lagi dibesut Hansi Flick, pelatih yang membawa mereka merebut treble winner pada 2019-2020. Namun, Bayern Munich kini ditangani Julian Nagelsmann, pelatih muda terbaik yang pernah dimiliki Jerman.

Dengan skuad seadanya saja, Nagelsmann sanggup membawa RB Leipzig ke semifinal Liga Champions 2019-2020. Tentu dengan deretan pemain yang jauh lebih mumpuni di Bayern Munich, hasil lebih baik berpotensi dihadirkan juru taktik 34 tahun tersebut.

3. Manchester City





Ini merupakan musim keenam Josep Guardiola di Manchester Cityr. Setelah gagal di lima tahun awal dan kalah di final Liga Champions musim lalu, Manchester City tak ingin Kembali terjerumus ke lubang yang sama.

Karena itu, mengandalkan pemain-pemain lokal asal Inggris seperti Jack Grealish, Raheem Sterling dan Phil Foden yang membawa The Three Lions ke final Piala Eropa 2020, The Citizens siap mendobrak Liga Champions 2021-2022.

Tanda-tanda itu sudah terlihat. Dalam tiga laga terkini di Liga Inggris 2021-2022, Manchester City selalu menang. Terbaru, mereka menang 1-0 di markas Leicester City.

2. Paris Saint-Germain (PSG)





PSG bisa dibilang favorit juara Liga Champions 2021-2022. Kehadiran lima pemain top sekaligus pada musim panas 2021, yakni Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi dan Lionel Messi, langsung meroketkan PSG ke calon terkuat juara Liga Champions 2021-2022.

Terlebih, Lionel Messi, Sergio Ramos dan Wijnaldum berpengalaman memenangkan trofi Liga Champions. Pengalaman itu dipercaya dapat menyuntikkan kepercayaan diri Kylian Mbappe dan kawan-kawan yang pada musim 2019-2020 sudah lolos ke final, namun kalah 0-1 dari Bayern Munich.

1. Manchester United





Kehadiran Cristiano Ronaldo juga meroketkan Manchester United sebagai salah satu kandidat juara Liga Champions 2021-2022. Status Cristiano Ronaldo sebagai top skor sepanjang masa dan pengoleksi trofi Liga Champions terbanyak jadi tolok ukurnya.

Hanya saja, masihkah Cristiano Ronaldo bertuah bagi Manchester United di Liga Champions? Sebab, sebelum gabung Manchester United, Cristiano Ronaldo sempat gagal membawa Juventus juara Liga Champions (2018-2021).

Sekarang, tugas pemain-pemain Manchester United lain seperti Paul Pogba, Mason Greenwood dan Bruno Fernandes untuk meringankan beban Cristiano Ronaldo. Lewat kerja sama apik, trofi Liga Champions keempat bukan isapan jempol belaka.