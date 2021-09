PREDIKSI line up Manchester United vs Newcastle United di pekan keempat Liga Inggris 2021-2022 yang berlangsung pada Sabtu, 11 September 2021 malam WIB coba disusun Okezone. Berhubung Cristiano Ronaldo sudah berlatih bersama skuad Manchester United per Selasa, 7 September 2021, CR7 berpotensi turun sebagai starter di laga Manchester United vs Newcastle United.

Lantas, formasi apa yang digunakan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer? Juru taktik asal Norwegia itu masih akan mengandalkan pola andalannya, yakni 4-2-3-1.

Dalam pola 4-2-3-1, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada David de Gea. Kemudian, empat bek sejajar diisi Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Raphael Varane dan Luke Shaw.

Untuk posisi gelandang double pivot, Solskjaer selalu menduetkan Paul Poga dan Fred dalam tiga laga awal Liga Inggris 2021-2022. Namun, berhubung Fred tidak bisa dimainkan karena Federasi Sepakbola Brasil (CBF) mengajukan keberatan ke FIFA soal penolakan pemanggilan pemain dari klub Liga Inggris, Solskjaer akan menurunkan Nemanja Matic.

Lanjut ke lini depan. Mason Greenwood yang selalu mencetak gol dalam tiga laga awal Liga Inggris 2021-2022 kembali diturunkan. Namun, berbeda dalam tiga laga awal yang dimainkan sebagai ujung tombak, Greenwood kali ini diperankan di posisi winger kanan.

BACA JUGA: Deretan Foto Cantik Georgina Rodriguez di Tribun Stadion saat Dukung Cristiano Ronaldo, Mana Paling Menawan?

Di sisi sebelahnya atau winger kiri ada Jadon Sancho. Pemain yang baru didatangkan dari Borussia Dortmund ini sempat mengalami masalah pada kakinya saat mengikuti pemusatan Latihan Timnas Inggris.

Namun, per Selasa 7 September 2021, Jadon Sancho sudah ikut berlatih tanda siap dimainkan sebagai starter. Selanjutnya, Bruno Fernandes akan bertugas di posisi second striker, mendukung penyerang tunggal Cristiano Ronaldo. (Bruno Fernandes dan Paul Pogba, dua gelandang andalan Manchester United) Komposisi di atas membuat Manchester United diprediksi menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Saat ini Manchester United dalam jalur tepat untuk menjuarai Liga Inggris 2021-2022. Hingga pekan ketiga Liga Inggris 2021-2022, Manchester United duduk di posisi tiga dengan koleksi tujuh angka. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terpaut dua angka dari Tottenham Hotspur di puncak klasemen. Berikut prediksi Line Up Manchester United vs Newcastle United: (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Sancho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.