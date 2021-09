AMSTERDAM - Timnas Belanda meraih hasil positif di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Menghadapi Turki, pasukan Louis van Gaal menang telak dengan skor 6-1.

Kemenangan ini mengukuhkan posisi Belanda di puncak klasemen sementara Grup G. Frenkie De Jong bersaing ketat dengan Norwegia di posisi dua yang sama-sama mengoleksi 13 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di depan pendukung sendiri, tim tuan rumah bermain dengan percaya diri sejak awal. Peluang pertama mereka bahkan langsung berbuah gol. Kerja sama apik antara Memphis Depay dan Davy Klaassen membawa Belanda unggul 1-0 di menit pertama.

Tim besutan Louis van Gaal terus menekan untuk mencari gol tambahan. Menit ke-16 gol kedua tercipta lagi-lagi berkat kerja sama Klaassen dan Depay.

Berbeda dari sebelumnya, kali ini klaassen yang menciptakan assist. Depay menyambut bola dengan tenang sebelum menceploskannya ke sisi kiri gawang lawan.

Turki yang kerepotan mulai mencari cara untuk meredam kekuatan lawan. Senol Gunes memerintahkan kepada para pemainnya untuk memperlambat tempo permainan dan melakukan penguasaan bola sebaik mungkin.

Permaian cepat Belanda memang terbukti merepotkan pertahanan tim tamu. Para pemain Belanda langsung bergerak cepat ke sisi lapangan lawan ketika berhasil merebut bola.

Sejumlah peluang kembali berhasil diciptakan kubu tuan rumah. Caglar Soyuncu bahkan harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan pergerakan Klaassen. Sayangnya, hal itu terjadi di kotak terlarang.

Depay yang bertugas sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan tenang penggawa Barcelona itu melakukan teknik panenka untuk mengecoh pergerakan kiper lawan.

Belanda tak terlihat mengendurkan serangan. Begitu juga dengan Turki yang belum menyerah untuk mengejar ketertinggalan. Akan tetapi, skor 3-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga jeda.

Usai turun minum kubu turan rumah kembali menunjukkan dominasi. Lini pertahanan Turki kembali kerepotan menghadapi serangan-serangan cepat dari para pemain Belanda.

Daley Blind bahkan ikut memberikan ancaman lewat tembakan kerasnya dari luar kotak penalti. Sayang, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Ugurcan Cakir.

Benar saja, Belanda kembali memperlebar jarak dari Turki di awal babak kedua. Depay mencetak gol ketiganya di laga kali ini sekaligus membawa timnya unggul 4-0.

Turki yang bermain dengan 10 akibat kartu merah Caglar Soyuncu di babak pertama semakin tertekan. Mereka tak mampu berbuat banyak di paruh kedua. Guus Til dan Donyell Malen ikut mencatakan nama mereka di papan skor. Masing-masing menyumbangkan satu gol untuk De Oranje.

Sementara itu, Turki sempat memperkecil kekalahan lewat gol Cengiz Under di menit-menit akhir pertandingan. Meski demikian, Belanda tetap menang telak atas Turki dengan skor akhir 6-1.

Berikut susunan pemain Belanda vs Turki di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Rabu (8/9/2021)

Timnas Belanda (4-3-3): Justin Bijlow; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk (c), Daley Blind; Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Davy Klaassen; Steven Berghuis, Memphis Depay, Steven Bergwijn.

Cadangan: Devyne Rensch, Tyrell Malacia, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Tim Krul, Matthijs de Ligt, Wout Weghorst, Jurrien Timber, Joel Drommel, Donyell Malen, Guus Til.

Pelatih: Louis van Gaal

Timnas Turki (4-4-1-1): Ugurcan Cakir; Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Mert Muldur; Cengiz Under, Orkun Kokcu, Okay Yokuslu, Kenan Karaman; Hakan Calhanoglu; Burak Yilmaz (c).

Cadangan: Altay Bayindir, Fehmi Mert Gunok, Ozan Tufan, Ozan Kabak, Salih Ucan, Muhammed Kerem Akturkoglu, Yusuf Yazici, Efecan Karaca, Halil Dervisoglu, Taylan Antalyali, Ridvan Yilmaz, Abdulkerim Bardakci.

Pelatih: Senol Gunes