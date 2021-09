SEBUAH film atau dokumenter mengenai sepakbola menjadi sajian yang menarik bagi pecinta olahraga. Beberapa dari judul mengenai sepak bola memiliki tempat di hati penggemar.

Sepanjang abad 21 berjalan, sudah banyak berbagai medium yang berdasarkan sepakbola. Meski begitu, tidak semuanya dapat memikat perhatian seluruh penggemar.

Seperti dikabarkan Sportskeeda, ada sejumlah judul film dan dokumenter yang dianggap begitu bagus. Berikut lima judul yang dianggap sebagai tayangan sepakbola terbaik:

5. The Damned United

Film drama olahraga dari Inggris ini resmi dikeluarkan pada 2009. Film ini diadaptasi dari buku yang sebagian besar fiksi, yang menceritakan Brian Clough sebagai pelatih Leeds United pada 1974.

Ceritanya sendiri berkutat dengan Clough dengan asistennya, Peter Taylor. Mereka laly berseteru dengan bekas pelatih Leeds, Donald “Don” Revie. Kala itu, Leeds United adalah klub yang sedang berjaya di Liga Inggris.

Judul film yang diproduksi oleh BBC ini menimbulkan sejumlah kontroversi, karena banyak yang tak akurat dengan kenyataan. Namun, film ini tetap dipuji berkat alur cerita yang menggugah emosi penonton.

4. Escape to Victory

Film ini mendapat cukup banyak perhatian berkat tokoh Robert Hatch yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Dalam film ini, Hatch merupakan tahanan perang sekutu.

di dalam penjara, Hatch bersama John Colby ditahan di kamp penjara Jerman selama Perang Dunia Kedua. Mereka lalu bersama tahanan lain memainkan pertandingan eksebisi sepak bola melawan tim Jerman.

Sejumlah pesepakbola profesional juga ikut serta. Sebut saja Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna, Paul Van Himst, Mike Summerbee, Hallvar Thoresen, Werner Roth dan Pelé. Banyak pemain Ipswich Town juga ada dalam film tersebut.

3. Sunderland 'Til I Die

Sunderland sebagai klub sepak bola bagai kumpulan nasib sial dalam kumpulan cerita muram Kota Sunderland. Kesedihan dan kekecewaan tersebut yang digambarkan dalam film serial dokumenter ini.

Film ini bermula di awal musim 2017-2018. Kala itu, Sunderland baru saja terdegradasi ke Liga Championship. Selain konsekuensi pencapaian tim, terdegradasi juga membawa konsekuensi finansial.

Meski mengalami banyak nasib buruk, para pendukung Sunderland tak meninggalkan klub kecintaan. Loyalitas tanpa batas ini yang yang menjadi daya pikatnya.

2. All or Nothing (Tottenham Hotspur)

Selama beberapa tahun terakhir, Amazon Prime mengikuti beberapa klub Liga Inggris. Termasuk salah satunya adalah Tottenham Hotspur yang menangani klub tersebut selama 2019-2020.

Meski musim pertama yang menceritakan Manchester City, kisah mengenai Tottenham dianggap lebih menarik. Bagaimana tidak di dalamnya termasuk saat Jose Mourinho datang menggantikan Mauricio Pochettino.

Terlebih ketika itu musim sangat terganggu dengan adanya pandemi di tengah tahun. Keberadaan Mourinho membuat banyak momen unik yang sangat melekat di hari penggemar.

1. Trilogi Goal!

Film yang pertama rilis pada 2005 ini awalnya menceritakan pemain asal Meksiko bernama Santiago Munez. Dia kemudian mencoba peruntungan bersama klub Liga Inggris, Newcastle United.

Pada film kedua yang tayang dua tahun kemudian, perjalanan Munez berlanjut ke raksasa Spanyol, Real Madrid. Sementara pada film ketiga, tokoh utama dialihkan ke dua pemain lain, yakni Charlie Braithwaite dan Liam Adams.

Sepanjang film ini, terdapat sejumlah pemain sungguhan yang ikut ambil bagian. Sebut saja David Beckham serta sejumlah penggawa Madrid lainnya juga muncul sebagai figuran.