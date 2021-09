LIGA 1 2021-2022 kembali berlangsung pada akhir pekan ini. Jadwal dan lokasi pertandingan lanjutan Liga 1 pada akhir pekan ini pun telah diketahui.

Jadwal untuk enam pertandingan akhir pekan ini sudah resmi dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB). Selain itu, PT LIB juga mengumumkan lokasii untuk keenam pertandingan tersebut.

Pada pekan pertama, ada tiga pertandingan yang diklaim sebagai ‘uji coba’ sebelum Lgai 1 resmi dilanjutkan. Ketiga pertandingan pembuka itu mempertemukan Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang, dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Setelah menilai pelaksanaan ketiga pertandingan tersebut, akhirnya Liga 1 resmi dilanjutkan. Adapun pertandingan pertama pada akhir pekan ini akan mempertemukan PS TIRA melawan Madura United di Indomilk Sport Center, Tangerang pada Jumat (3/9/2021) pukul 15.15 WIB.

Selanjutnya, pertandingan PSIS Semarang vs Persela Lamongan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, pada Sabtu 4 September 2021, pukul 15.15 WIB, yang disusul laga Borneo FC vs Persebaya Surabaya, Pukul 18.15 WIB, di stadion yang sama. Lalu, ada juga pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera di Indomilk Sport Center, Sabtu (4/9/2021), pukul 20.30 WIB. Untuk Minggu 5 September 2021, ada pertandingan antara PSM Makassar vs Arema FC yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong, pukul 18.15 WIB. Setelah itu, ada pertandingan antara Persija Jakarta vs PSS Sleman di stadion yang sama, pukul 20.30. Berikut jadwal Liga 1 2021-2022 akhir pekan Ini: Jumat, 3 September 2021 Pukul 15.15 PS Tira vs Madura United (Indomilk Sport Center, Tangerang) Sabtu, 4 September 2021 Pukul 15.15 PSIS Semarang vs Persela Lamongan (Stadion Wibawa Mukti, Cikarang) Pukul 18.15 Borneo FC vs Persebaya Surabaya (Stadion Wibawa Mukti, Cikarang) Pukul 20.30 Persib Bandung vs Barito Putera (Stadion Pakansari, Cibinong) Minggu, 5 September 2021 Pukul 18.15 PSM Makassar vs Arema FC (Stadion Pakansari, Cibinong) Pukul 20.30 Persija Jakarta vs PSS Sleman (Stadion Pakansari, Cibinong) *Seluruh pertandingan digelar tanpa penonton