REKAP transfer 20 klub Liga Italia di musim panas 2021 coba dijabarkan Okezone. Inter Milan yang berstatus kampiun Liga Italia 2020-2021 kehilangan dua pemain andalannya, yakni Romelu Lukaku yang hengkang ke Chelsea dan Achraf Hakimi yang menyeberang ke Paris Saint-Germain (PSG).

Namun, kubu Inter Milan tidak berdiam diri. Mereka bergerak cepat dengan mendatangkan dua penyerang sekaligus untuk mengagntikan posisi Romelu Lukaku, yakni Joaquin Correa dan Edin Dzeko. Untuk posisi Achraf Hakimi, Inter Milan mendatangkan Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven.

Bagaimana dengan Juventus? Juventus kehilangan mesin gol mereka dalam tiga musim terakhir, Cristiano Ronaldo, yang memutuskan hengkang ke Manchester United. Sebagai gantinya, Juventus mendatangkan dua penyerang muda, yakni Kaio Jorge dan Moise Kean.

AC Milan yang memburu gelar juara Liga Italia 2021-2022 juga aktif di bursa transfer rmusim panas ini. Sejumlah pemain top didatangkan seperti Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Olivier Giroud hingga junior Messias. Lantas, bagaimana rekap transfer 20 klub Liga Italia di musim panas 2021?

Berikut rekap transfer 20 klub Liga Italia di musim panas 2021:

1. ATALANTA

Masuk: Musso (G, Udinese), Giu. Pezzella (D, Parma), Lovato (D, Verona), Demiral (D, Juventus), Zappacosta (D, Chelsea), Koopmeiners (M, AZ Alkmaar)

Kembali dari Peminjaman: Carnesecchi (G, Cremonese), (D, Spezia), Piccoli (S, Spezia)

Keluar: Caldara (D, Venezia), Radunovic (G, Cagliari), Gollini (G, Tottenham), Ruggeri (M, Salernitana), Romero (D, Tottenham). Kovalenko (M, Spezia), Sutalo (D, Verona), Lammers (S, Eintracht Frankfurt), Mallamo (D, Bari)

2. BOLOGNA

Masuk: Urbanski (M, Lechia Gdansk), Bonifazi (D, Udinese), Van Hooijdonk (S, NAC Breda), Bardi (G, Frosinone), Arnautovic (S, Shanghai SIPG), Theate (D, Oostende).

Kembali dari Peminjaman: Corbo (D, Ascoli), Cangiano (M, Ascoli), Falcinelli (S, Red Star).

Keluar: Da Costa (G, out of contract), Danilo (D, out of contract), Palacio (S, out of contract), Antov (D, Cska Sofia), Faragò (D, Cagliari), Vergani (S, Inter), Ravaglia (G, Frosinone), Poli (M, Antalyaspor), Baldursson (M, Copenaghen), Juwara (S, Crotone).

3. CAGLIARI

Masuk: Strootman (M, Genoa), Radunovic (G, Atalanta), Altare (D, Olbia), Dalbert (D, Rennes), Grassi (M, Parma), Bellanova (D, Bordeaux), Keita Baldé (S, Monaco)

Kembali dari Peminjaman: Faragò (D, Bologna), Pinna (D, Ascoli), Oliva (M, Valencia), Caligara (M, Ascoli), Ladinetti (M, Olbia), Ceter (S, Pescara), Farias (S, Spezia).

Keluar: Klavan (D, Paide Linnameeskond), Calabresi (D, Bologna), Asamoah (D, out of contract), Rugani (D, Juventus), Duncan (M, Fiorentina), Nainggolan (M, Inter), Sottil (S, Fiorentina), Tramoni (S, Brescia), Vicario (G, Empoli), Bradaric (M, Al Ahly), Juwara (S, Crotone), Tripaldelli (D, Spal), Cerri (S, Como), Simeone (S, Verona)

4. EMPOLI

Masuk: Vicario (G, Cagliari), Stojanovic (D, Dinamo Zagreb), Marchizza (D, Spezia), Ismajli (D, Spezia), Henderson (M, Lecce), Luperto (D, Napoli), Cutrone (S, Wolverhampton), Pinamonti (S, Inter), Tonelli (D, Sampdoria), Di Francesco (S, Spal), Ujkani (G, Torino).

Keluar: Fiamozzi (D, Lecce), Terzic (D, Fiorentina), Casale (D, Verona), Cambiaso (D, Genoa), Olivieri (S, Juventus), Matos (S, Udinese), Sabelli (D, Genoa), Nikolaou (D, Spezia), Moreo (S, Brescia), Canestrelli (D, Crotone), Crociata (M, SPAL), Pirrello (D, Cosenza), Brignoli (G, Panathinaikos)

5. FIORENTINA

Masuk: Nico Gonzalez (S, Stuttgart), Maleh (M, Venezia), Nastasic (D, Schalke 04), Torreira (M, Arsenal), Odriozola (D, Real Madrid).

Kembali dari Peminjaman: Terzic (D, Empoli), Benassi (M, Verona), Duncan (M, Cagliari), Saponara (M, Spezia), Sottil (S, Cagliari).

Keluar: Eysseric (M, Kasimpasa), Maxi Olivera (D, out of contract), Borja Valero (M, retired), Ribery (S, out of contract), Caceres (D, out of contract), Barreca (D, Monaco), Malcuit (D, Napoli), Pezzella (D, Betis), Kouame (S, Anderlecht), Montiel (S, Siena), Ranieri (D, Salernitana)

6. GENOA

Masuk: Buksa (A, Wisla Krakow), Andrenacci (G, Brescia), Sabelli (D, Empoli), Vanheusden (D, Standard Liege), Sirigu (G, Torino), Hernani (M, Parma), Ekuban (S, Trabzonspor), Semper (G, Chievo), Vazquez (D, Pumas), Touré (D, Nantes), Caicedo (S, Lazio), Maksimovic (D, Napoli), Fares (M, Lazio)

Kembali dari Peminjaman: Vodisek (G, Triglav), Bani (D, Parma), Njie (D, Skenderbeu), Cambiaso (D, Empoli), Sturaro (M, Verona)

Keluar: Perin (G, Juventus), Pellegrini (D, Juventus), Goldaniga (D, Sassuolo), Onguené (D, Salzburg), Zapata (D, out of contract), Zappacosta (D, Chelsea), Strootman (M, Cagliari), Zajc (M, Fenerbahce), Scamacca (S, Sassuolo), Paleari (G, Benevento), Pjaca (S, Torino), Shomurodov (S, Roma), Czyborra (D, Arminia Bielefeld), Agudelo (M, Spezia), Oddei (S, Crotone)

7. INTER MILAN

Masuk: Calhanoglu (M, Milan), Cordaz (G, Crotone), Dzeko (S, Roma), Dumfries (D, PSV Eindhoven), Correa (S, Lazio)

Kembali dari Peminjaman: Brazao (G, Oviedo), Dimarco (D, Verona), Vagiannidis (D, Sint-Truiden), Salcedo (S, Verona), Colidio (S, Sint-Truiden),

Keluar: Padelli (G, Udinese), Young (D, Aston Villa), Hakimi (D, PSG), Lukaku (S, Chelsea), Pinamonti (S, Empoli), Lazaro (M, Benfica), Joao Mario (M, out of contract), Agoume (M, Brest), Vergani (S, Salernitana)

8. JUVENTUS

Masuk: Kaio Jorge (S, Santos), Locatelli (M, Sassuolo), Kean (S, Everton)

Kembali dari Peminjaman: Perin (G, Genoa), De Sciglio (D, Lyon), Rugani (D, Cagliari), Pellegrini (D, Genoa)

Keluar: Buffon (G, out of contract), Frabotta (D, Verona), Demiral (D, Atalanta), Cristiano Ronaldo (S, Manchester United), Ranocchia (M, Vicenza), Dragusin (D, Samp), Fagioli (M, Cremonese), Delli Carri (D, Salernitana)

9. LAZIO

Masuk: Kamenovic (D, Cukaricki), Hysaj (D, Napoli), Felipe Anderson (S, West Ham), Pedro (S, Roma), Romero (M, Mallorca), Basic (M,Bordeaux), Zaccagni (M, Verona)

Kembali dari Peminjaman: Adamonis (G, Salernitana), Vavro (D, Huesca), Durmisi (D, Salernitana), Lukaku (D, Anversa), Jorge Silva (D, Boavista), Dziczek (M, Salernitana), Maistro (M, Pescara), Jony (M, Osasuna), Lombardi (S, Salernitana), Gondo (S, Salernitana).

Keluar: Minala (M, out of contract), Lulic (M, out of contract), Parolo (M, out of contract), Hoedt (D, Southampton), Pereira (M, Manchester United), Armini (D, Piacenza), Correa (S, Inter), Musaccchio (D, out of contract), D. Anderson (M, Cosenza), Caicedo (S, Genoa), Fares (M, Genoa), Casasola (D, Frosinone), Cicirelli (M, Frosinone)

10. AC MILAN

Masuk: Maignan (G, Lille), Giroud (S, Chelsea), Ballo-Touré (D, Monaco), Florenzi (D, Roma), Pellegri (S, Monaco), Bakayoko (M, Chelsea), Messias (S, Crotone), Adli (M, Bordeaux, returns on loan to his club)

Kembali dari Peminjaman: Plizzari (G, Reggina), Conti (D, Parma)

Keluar: Mandzukic (A, out of contract), G. Donnarumma (G, out of contract), A. Donnarumma (G, out of contract), Calhanoglu (M, out of contract), Meité (M, Benfica), Dalot (D, Manchester United), Hauge (S, Eintracht Frankfurt)..

11. NAPOLI

Masuk: Juan Jesus (D, Roma), Marfella (G, Bari), Anguissa (M, Fulham).

Kembali dari Peminjaman: Malcuit (D, Fiorentina), Ounas (S, Crotone).

Keluar: Hysaj (D, Lazio), Maksimovic (D, Genoa), Bakayoko (M, Chelsea), Ciciretti (S, Pordenone), Tutino (S, Parma), Luperto (D, Empoli), Bakayoko (M, Chelsea), Contini (G, Crotone), Gaetano (M, Cremonese), Palmiero (M, Cosenza)

12. AS ROMA

Masuk: Rui Patricio (G, Wolverhampton), Shomurodov (S, Genoa), Matias Viña (D, Palmeiras), Abraham (S, Chelsea).

Kembali dari Peminjaman: Olsen (G, Everton), Bouah (D, Cosenza), Nzonzi (M, Rennes), Riccardi (M, Pescara).

Keluar: Mirante (G, out of contract), Farelli (G, out of contract), Juan Jesus (D, out of contract), Bruno Peres (D, out of contract), Pau Lopez (G, Marseille), Under (M, Marseille), Dzeko (S, Inter), Pedro (S, Lazio), Pastore (M, out of contract)

13. SALERNITANA

Masuk: Zortea (D, Atalanta), Strandberg (D, free agent), Obi (M, Chievo), Ruggeri (M, Atalanta), Kechrida (D, Etoile Sportive du Sahel), Lassana Coulibaly (M, Angers), Bonazzoli (S, Torino), Fiorillo (G, Pescara), Kastanos (M, Frosinone), Simy (S, Crotone), Delli Carri (D, Juventus), Gagliolo (D, Parma)

Keluar: Adamonis (G, Lazio), Bogdan (D, Livorno), Casasola (D, Lazio), Durmisi (D, Lazio), Dziczek (M, Lazio), Kiyine (M, Venezia), Anderson (M, Lazio), Lombardi (S, Lazio), Cicerelli (S, Lazio), Gondo (S, Lazio), Antonucci (S, Cittadella), Tutino (S, Parma), Kupisz (M, Pordenone), Mantovani (D, Alessandria), Sy (D, Cosenza), Micai (G, Regggina), Kiyine (M, Venezia), Kristoffersen (S, Cosenza).

14. SAMPDORIA

Masuk: Ihattaren (S, PSV, Juve), Dragusin (D, Juve), Caputo (S, Sassuolo)

Kembali dari Peminjaman: Falcone (G, Cosenza), Murillo (D, Celta Vigo), Depaoli (D, Benevento), Murru (D, Torino), Chabot (D, Spezia), Vieira (M, Verona), Ciervo (S, Roma)

Keluar: Ramirez (M, out of contract), Regini (D, out of contract), Letica (G, Bruges), Keita (S, Monaco), La Gumina (S, Como), Leris (M, Brescia), Jankto (M, Getafe), Tonelli (D, Empoli), Rocha (D, Internacional), Caprari (S, Verona)

15. SASSUOLO

Masuk: Henrique (M, Gremio).

Kembali dari Peminjaman: Goldaniga (D, Genoa), Meroni (D, Pisa), Ravanelli (D, Cremonese), Pinato (M, Cremonese), Frattesi (M, Monza), Scamacca (S, Genoa)

Keluar: Marlon (D, Shakhtar Donetsk) Turati (G, Reggina), Locatelli (M, Juve), Bourabia (M, Spezia), Haraslin (S, Sparta Praha), Caputo (S, Sampdoria), Brigonla (S, Benevento), Pierini (S, Cesena)

16. SPEZIA

Masuk: Hristov (D, Fiorentina), Zovko (G, free agent), Amian (D, Toulouse), Colley (S, Verona), Kovalenko (M, Atalanta), Nikolaou (D, Empoli), Mraz (M, Zaglebie Lubin), Sher (M, Hammarby), Antiste (S, Tolouse), Reca (D, Crotone), Sanca (Braga), Bourabia (M, Sassuolo), Manaj (S, Barcelona), Strelec (S, Slovan Bratislava), Agudelo (M, Genoa)

Keluar: Mattiello (D, Atalanta), Marchizza (D, Sassuolo), Chabot (D, Sampdoria), Dell’Orco (D, Sassuolo), M. Ricci (M, svincolato), Estevez (M, Estudiantes), Agoumé (M, Inter), Pobega (M, Milan), Saponara (M, Fiorentina), Farias (S, Cagliari), Piccoli (S, Atalanta), Galabinov (S, out of contract), Acampora (M, Benevento), Ismajli (D, Empoli), Capradossi (D, Spal), Terzi (D, Siena), Ramos (D, Penarol), Vignali (D, Como).

17. TORINO

Masuk: Berisha (G, Spal), Warming (S, Lyngby), Pjaca (S, Genoa), Pobega (M, Milan), Zima (D, Slavia Praha), Praet (M, Leicester), Brekalo (M, Wolfsburg)

Kembali dari Peminjaman: Aina (D, Fulham), Djidji (D, Crotone), Segre (M, Spal), Edera (S, Reggina), Iago Falque (S, Benevento)

Keluar: Nkoulou (D, out of contract), Ujkani (G, out of contract), Murru (D, Sampdoria), Bonazzoli (S, Sampdoria), Goyak (M, Dinamo Zagreb), Sirigu (P, Genoa), Lyanco (D, Southampton), Ferigra (D, Las Palmas), Segre (M, Perugia), Ujkani (G, Empoli), Millico (S, Cosenza)

18. UDINESE

Masuk: Padelli (G, Inter), Udogie (D, Verona), Silvestri (G, Verona), Samardzic (M, Lipsia), Perez (D, Atletico Madrid), Soppy (D, Rennes), Beto (S, Portimonense)

Kembali dari Peminjaman: Teodorczyk (S, Charleroi)

Keluar: Prodl (D, out of contract), Ouwejan (D, Schalke), Bonifazi (D, Bologna), Musso (G, Atalanta), Gasparini (G, Legnago), De Paul (M, Atletico Madrid), Cristo Gonzalez (S, Valladolid), Palumbo (M, Juventus U23), Scuffet (G, Apoel Nicosia), Matos (S, Perugia).

19. VENEZIA

Masuk: Sandberg (M, Nykopings), Pecile (M, Vancouver Whitecaps), Heymans (M, Waasland-Beveren), Schnegg (D, Lask), Peretz (M, Maccabi Tel Aviv), Ebuehi (D, Benfica), Tessmann (M, FC Dallas), Arvidsson (G, Helsbinborgs), Jonsson (S, Valur Reykjavik), Sigurdsson (M, Cska Mosca), Busio (M, Sporting Kansas City), Caldara (D, Atalanta), Okereke (S, Club Bruges), Henry (S, Leuven), Neri (G, Livorno), Kiyine (M, Salernitana), de Vries (M, Philadelphia), Ampadu (M, Chelsea), Haps (D, Feyenoord), Vergani (S, Salernitana)

Kembali dari Peminjaman: Zigoni (S, Novara).

Kelua: Maleh (M, Fiorentina), Cremonesi (D, out of contract), Ricci (D, Parma), Marino (D, Carrarese), Ferrarini (D, Fiorentina), Esposito (S, Basel), Karlsson (S, Siena), Pomini (G, Spal), Di Mariano (S, Lecce), Taugourdeau (M,Vicenza)

20. Hellas VERONA

Masuk: Hongla (M, Anversa), Montipò (G, Benevento), Frabotta (D, Juventus), Sutalo (D, Atalanta), Simeone (S, Cagliari), Caprari (S, Sampdoria)

Kembali dari Peminjaman: Casale (D, Empoli), Ragusa (M, Brescia),

Keluar: Badu (M, retired), Dimarco (D, Inter), Benassi (M, Fiorentina), Sturaro (M, Genoa), Vieira (M, Sampdoria), Colley (S, Spezia), Salcedo (S, Inter), Favilli (S, Monza), Udogie (D, Udinese), Laribi (M, Reggina), Silvestri (G, Udinese), Lovato (D, Atalanta), Amione (D, Reggina), Zaccagni (M, Lazio).