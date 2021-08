JAKARTA - Liga 1 2021-2022 resmi dilanjutkan. Setelah menggelar tiga pertandingan, PT Liga Indonesia Baru (LIB) menginformasikan jadwal pertandingan tersisa untuk pekan pertama.

Hal ini diumumkan PT LIB setelah menggelar managers meeting, Selasa (31/8/2021), malam WIB. Dalam pertemuan yang diikuti PSSI, PT LIB, dan 18 manajer dari seluruh klub Liga 1 ini, membahas tentang perizinan.

Berdasarkan evaluasi dari tiga laga perdana, kompetisi ini layak untuk diteruska. Kelayakan itu berkaitan protokol kesehatan (prokes) yang baikpada tiga laga perdana.

Sebagaimana diketahui, prokes ketat diterapkan mulai dari laga Bali United vs Persik Kediri, Persipura vs Persita Tangerang, hingga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

“Alhamdulillah, izin sudah turun dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjalankan kompetisi sesuai dengan arahan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, dikutip dari laman resmi LIB.

PT LIB pun telah resmi merilis jadwal pertandingan tersisa pada pekan pertama. Laga itu akan kembali dimulai pada Jumat 3 September 2021 mendatang.

“Pertandingan pekan pertama akan kami lanjutkan mulai tanggal 3 September. Kami informasikan kepada semua klub bahwa untuk menjalani pertandingan berikutnya, kami harus menyesuaikan dengan perkembangan PPKM. Harus fleksibel dengan situasi dan kondisi serta patuh dengan arahan dari pemerintah,” kata Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno.

Adapun pertandingan pada 3 September 2021 akan mempertemukan PS TIRA melawan Madura United. Keesokan harinya, digelar pertandingan PSIS Semarang vs Persela Lamongan, Borneo FC vs Persebaya, dan Persib Bandung vs Barito Putera. Sementara itu, pada Minggu 5 September, ada pertandingan PSM Makassar vs Arema FC serta PSS Sleman vs Persija Jakarta. Meski begitu, di laman resminya tidak tercantum pukul berapa laga-laga itu bergulir. Selain itu, tidak disebutkan juga venue pertandingan. Surdjono mengatakan klub-klub baru akan mengetahui tempat mereka berlaga H-2 sebelum pertandingan. “Kita akan siapkan tanggal berapa, hari apa dan jam berapa. Tapi, tempatnya dikosongkan dan akan sampaikan H-2 saat ada di hotel,” ucapnya. Jadwal pertandingan tersisa pekan pertama Liga 1 2021-2022: Jumat, 3 September 2021 Pukul 15.15 WIB - PS Tira vs Madura United Sabtu, 4 September 2021 Pukul 15.15 WIB - PSIS Semarang vs Persela Lamongan Pukul 18.15 WIB - Borneo FC vs Persebaya Surabaya Pukul 20.30 WIB - Persib Bandung vs Barito Putera Minggu, 5 September 2021 Pukul 18.15 WIB - PSM Makassar vs Arema FC Pukul 20.30 WIB - PSS Sleman vs Persija Jakarta *venue pertandingan belum ditentukan