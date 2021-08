JADWAL Liga 1 2021-2022 baru merilis tiga pertandingan sejauh ini. Pada laga pembuka, ada pertandingan Bali United vs Persik Kediri yang akan digelada pada Jumat 27 Agustus 2021.

Sebagaimana diketahui, ajang Liga 2021-2022 akhirnya dipastikan bakal bergulir usai mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Kompetisi sepakbola paling bergengsi di Indonesia itu pun akan mulai bergulir pekan ini, tepatnya pada Jumat 27 Agustus 2021.

Sejauh ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku pihak penyelenggara kompetisi baru menetapkan tiga pertandingan awal. Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno, menjelaskan pertimbangan PT LIB baru merilis tiga jadwal pertandingan karena menyesuaikan kondisi masing-masing tim.

Pertandingan pembuka akan mempertemukan Bali United vs Persik Kediri. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 27 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.

“Pertimbangan laga tersebut karena Bali United berstatuskan sebagai jawara pada kompetisi musim 2019 lalu, sedangkan Persik berstatuskan tim promosi yang menyandang gelar juara pada Liga 2 pada musim yang sama,” ujar Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno.

Pada kesempatan yang sama, Sudjarno menjelaskan alasan pihaknya hanya merilis tiga laga awal. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk memenuhi arahan dari pemerintah yang tengah fokus pada program pemulihan kondisi dari pandemi Covid-19.

“Pemerintah akan memberikan assessment pada tiga pertandingan awal dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan menerapkan aplikasi PeduliLindungi di semua akomodasi dan venue pertandingan. Kami akan taat dan mematuhinya,” lanjutnya.

Selain pertandingan pembuka antara Bali United vs Persik Kediri, dua partai lainnya yang sudah pasti akan dimainkan adalah Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Laga Persipura Jayapura vs Persita Tangerang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB. Sementara pertandingan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 29 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.

Berikut jadwal tiga laga perdana Liga 1 2021-2022:

Jumat 27 Agustus 2021 (19.00 WIB)

Bali United vs Persik Kediri (Stadion Gelora Utama Bung Karno)

Sabtu 28 Agustus 2021 (19.00 WIB)

Persipura Jayapura vs Persita Tangerang (Stadion Pakansari)

Minggu, 29 Agustus 2021 (19.00 WIB)

Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh (Indomilk Arena)