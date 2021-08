JAKARTA - Liga 1 2021-2022 akan dimulai pada 27 Agustus 2021. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, menyatakan semua kebutuhan, terkait protokol kesehatan (prokes), ditanggung oleh federasi dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Seperti diketahui, Liga 1 akan diikuti 18 klub dan menggunakan format series. Akan tetapi, untuk sementara ini, baru ada tiga pertandingan diumumkan.

Seluruh pertandingan sisa akan dilangsungkan, sesuai dengan hasil evaluasi dari tiga laga tersebut. Iriawan, atau yang biasa disapa Iwan Bule, menyadari betapa pentingnya ketiga pertandingan itu. Oleh sebab itu, dia berjanji pihaknya akan berupaya maksimal agar Liga 1 dapat dilanjutkan.

“Kami tahu, bahwa 27-29 Agustus akan dievaluasi, bagaimana jalannya pertandingan. Insya Allah, kami sudah punya pengalaman dari Piala Menpora,” kata Iwan bule kepada media, Selasa (24/8/2021).

“Itu sudah jelas sehingga panpel dan lain-lain sudah tahu harus berbuat apa. Selain antigen, kami juga akan tes PCR, semua ditanggung oleh federasi atau LIB, semua yang berkaitan dengan prokes, sampai masker, semua kami tanggung,” ujarnya.

Laga pembuka Liga 1 musim ini akan mempertemukan Bali United vs Persik Kediri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, jumat 27 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

Selain pertandingan pembuka antara Bali United vs Persik Kediri, dua partai lainnya yang sudah pasti akan dimainkan adalah Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Sementara itu, dimulainya Liga 1 menandakan kebangkitan sepakbola nasional. Ini akan mengobati kerinduan masyarakat yang sudah lama menunggu kembalinya kompetisi sepakbola di Tanah Air.