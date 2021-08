ROMA – Lazio resmi mendapatkan pemain asal Spanyol, Pedro Rodriguez, yang diumukan melalui Twitter resmi Lazio (@OfficialSSLazio) pada Kamis (19/8/2021). Pada unggahan itu Pedro terlihat membentangkan syal Lazio yang menandakan AS Roma sudah menyepakati kepindahannya.

Pedro didatangkan dengan gratis dari AS Roma dan akan dikontrak selama dua tahun yang artinya hingga Juni 2023. Selain itu, ia langsung dinobatkan sebagai pemilik baru nomor punggung sembilan di Lazio.

“Perkenalkan nomor sembilan baru kita,” cuit Lazio pada Kamis (19/8/2021).

Sebelumnya, Pelatih Lazio, Maurizio Sarri memang berniat mendatangkan mantan penyerang Chelsea tersebut. Sebagaimana diketahui, baik Sarri maupun Pedro pernah bekerja sama di The Blues—julukan Chelsea.

Karena itu, reuni akan terjadi setelah kesepakatan mendatangkan Pedro akhirnya terwujud. Dengan begitu, Lazio secara resmi kedatangan salah satu penyerang senior untuk memperkuat lini depannya.

Sementara itu, Jose Mourinho kepergian Pedro diduga karena tak masuk dalam rencana jangka panjang The Special One -julukan Mourinho. Padahal, keduanya pernah bekerja sama di The Blues juga.

