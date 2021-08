PARIS – Lionel Messi segera menyelesaikan transfernya ke Paris Saint-Germain (PSG). Saat ini, La Pulga -julukan Lionel Messi- sedang dalam perjalanan menuju Paris dari Bandara Barcelona menggunakan jet pribadi.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan sebuah swafoto Messi dengan sang istri, Antonella Roccuzzo. Selain itu, video Messi berada di Bandara Barcelona pada hari ini, Selasa (10/8/2021), juga sudah beredar luas.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh jurnalis olahraga kenamaan yang juga pakar transfer, Fabrizio Romano, melalui twitter-nya (@FabrizioRomano), Selasa (10/8/2021). Messi dikonfirmasi terbang bersama keluarganya.

“Inilah Leo Messi di pesawat bersama istrinya Antonela (Roccuzzo), rumbo a Paris. Saatnya menjalani tes medis dan menandatangani sebagai pemain baru PSG,” cuit Romano, Selasa (10/8/2021).

Selain itu, menurut Romano, Messi akan dikontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjang kontrak hingga 2024. Sementara, gaji Messi dikabarkan berkisar 35 juta euro per musim atau sekira Rp591 miliar.

"Lionel Messi Gabung PSG Her We Go! Total kesepakatan selesai pada kontrak dua tahun. Opsi untuk memperpanjang hingga Juni 2024. Gaji sekitar 35 juta euro bersih per musim termasuk beberapa tambahan,” cuit Romano dalam akun media sosial pribadinya (@FabrizioRomano), Selasa (10/8/2021).

“(Lionel) Messi pasti telah menerima proposal kontrak PSG dan akan berada di Paris dalam beberapa jam ke depan,” lanjutnya.

Dengan demikian, desas-desus nasib Lionel Messi sudah terjawab. Kabarnya, Messi akan diperkenalkan secara mewah dan penuh sambutan meriah pada hari ini, Selasa (10/8/2021).

Kedatangan Messi akan menambah kualitas di lini depan PSG yang sudah memiliki Mauro Icardi, Neymar Jr, Angel Di Maria, dan Kylian Mbappe. Dengan Messi, bisakah PSG menjuarai Liga Champions 2021-2022?