KABAR baik untuk para penggemar Paris Saint-Germain (PSG). Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengklaim Lionel Messi telah menerima proposal kontrak PSG dan akan segera menjadi bagian dari Les Parisiens -julukan PSG.

Sebagaimana diketahui, Messi telah berpisah dengan Barcelona. Konferensi pers perpisahan Messi dengan Barcelona pun berlangsung pada Minggu 8 Agustus 2021 silam.

Setelah itu, Messi erat dikaitkan dengan PSG. Sebelumnya, Manchester City dan Chelsea juga masuk dalam bursa klub pemburu Messi, tetapi PSG adalah yang paling sering disebutkan. Sebab, Chelsea fokus pada perekrutan Romelu Lukaku dari Inter Milan dan Man City baru saja membeli Jack Grealish dengan harga fantastis dari Aston Villa.

Sementara itu, menurut laporan Romano, Messi akan segera terbang ke Kota Paris dalam beberapa jam ke depan. Dia kemungkinan besar akan menyelesaikan transfernya ke PSG.

“Lionel Messi Gabung PSG... HERE WE GO! Total kesepakatan selesai pada kontrak dua tahun. Opsi untuk memperpanjang hingga Juni 2024. Gaji sekitar 35 juta euro termasuk tambahan per musim,” bunyi cuitan Romano di twitter-nya (@FabrizioRomano), Selasa (10/8/2021).

“Messi telah menerima proposal kontrak PSG dan akan berada di Paris dalam beberapa jam ke depan,” tukasnya.

(dji)