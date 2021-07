DAFTAR top skor sementara sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 masih menempatkan pemain asal Brasil, Richarlison di posisi puncak dengan koleksi lima gol. Penyerang milik Everton ini selalu mencetak gol tiap kali Tim Nasional (Timnas) Brasil U-23 meraih kemenangan.

Ketika Brasil menang 4-2 atas Jerman di matchday pertama Grup D sepakbola Olimpiade Tokyo 2020, Richarlison mencetak hattrick. Sempat absen mencetak gol saat Brasil bermain 0-0 kontra Pantai Gading, Richarlison menggila saat Brasil menang 3-1 atas Arab Saudi di matchday pamungkas fase grup.

(Richarlison, top skor sementara sepakbola Olimpiade Tokyo 2020)

Saat ini, pesaing terdekat Richarlison adalah penyerang asal Prancis, Andre Pierre Gignac yang mengemas empat gol. Hanya saja, Gignac tak bisa lagi menambah pundi-pundi golnya karena Prancis sudah tersingkir di fase gugur.

Besok, Sabtu (31/7/2021), sebanyak delapan tim akan turun di babak perempatfinal sepakbola Olimpiade Tokyo 2020. Laga-laga itu mempertemukan Spanyol vs Pantai Gading pada pukul 15.00 WIB, Jepang vs Selandia Baru (16.00 WIB), Brasil vs Mesir (17.00 WIB) dan Korea Selatan vs Meksiko (18.00 WIB).

Dari tim-tim di atas, masing-masing memiliki juru gedor. Korea Selatan memiliki Hwang Ui-jo dan Lee Kang-in yang mengemas tiga gol. Begitu juga dengan Jepang yang diwakili Takefusa Kubo lewat tiga golnya.

Selandia Baru mengandalkan penyerang Burnley, Chris Wood, yang sudah mengemas dua gol. Begitu juga pemain Meksiko, Alexis Vega, yang sudah mengoleksi dua gol.

Sementara itu, tiga negara lain yakni Spanyol, Pantai Gading dan Mesir, belum ada satu pun pemain yang mengemas lebih dari satu gol. Melhat fakta di atas, pemain asal Jepang, Korea Selatan, Meksiko dan Selandia baru jadi yang paling berpeluang merusak dominasi Richarlison. Bagi Richarlison sendiri, ia diyakini bertekad mengakhiri Olimpiade Tokyo 2020 dengan medali emas. Tentu ia tak ingin kecewa untuk yang kedua kalinya di musim panas 2021. Sebelumnya di musim panas 2021, Richarlison gagal membawa Timnas senior Brasil menjadi juara Copa America 2021 setelah tumbang 0-1 dari Argentina. Jadi, sanggup Berjaya Richarlison? Berikut daftar top skor sepakbola Olimpiade Tokyo 2020: 5 Gol = Richarlison (Brasil). 4 Gol = Gignac (Prancis) 3 Gol = Hwang Ui-jo dan Lee Kang-in (Korea Selatan), Takefusa Kubo (Jepang). 2 Gol = Chris Wood (Selandia Baru) dan Alexis Vega (Meksiko)