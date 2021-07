ROMA - Jose Mourinho terus berusaha memperbaiki kinerja AS Roma musim depan. Karena itu, dia pun meminta kepada manajemen AS Roma untuk mendatangkan pemain baru jelang mengarungi musim 2021-2022.

Kedatangan Mourinho pada 4 Mei 2021 langsung disambut baik publik Roma. Selain itu, beberapa terobosan baru dihadirkan The Special One untuk menunjukkan keseriusannya membenahi AS Roma.

Seperti dikabarkan Football Italia, Selasa (20/7/2021), Mourinho kini merasa penyerang baru dibutuhkan oleh Roma. Namun, bukan berarti Mourinho tidak puas dengan penyerang yang sekarang, Edin Dzeko dan Borja Mayoral.

Sebaliknya, Mourinho senang dengan kehadiran Dzeko dan Mayoral. Sebagai buktinya, dia sampai memberikan ban kapten kembali kepada Dzeko pada laga uji coba pramusim.

Namun, juru taktik berpaspor Portugal tersebut membutuhkan striker ketiga. Dengan begitu, opsi serangan I Giallorossi semakin beragam untuk musim mendatang.

Jose Mourinho berharap penyerang baru bisa didatangkan pada jendela transfer musim panas ini. Namun, tampaknya Mourinho harus menunggu, sebelum keinginannya terpenuhi. Pasalnya, lini serang masih belum menjadi prioritas utama bagi AS Roma. Mereka masih berusaha untuk mendatangkan pemain lain. Setelah itu, baru Roma bisa memenuhi keinginan Mourinho. Untuk saat ini, Roma tengah berupaya untuk menyelesaikan proses kepindahan Matias Vina yang berposisi sebagai fullback kiri. Dia tinggal sedikit lagi sebelum bergabung di Stadio Olimpico dari Palmeiras.