TIM Nasional (Timnas) Italia sudah memastikan diri menjadi juara Piala Eropa 2020. Tim berjuluk Gli Azzurri itu bisa menjadi juara usai mengalahkan Inggris di partai final melalui drama adu penalti yang berlangsung di Stadion Wembley.

Dengan kepastian Italia menjadi juara Piala Eropa 2020, maka berakhir sudah kompetisi antarnegara Benua Biru tersebut. Selama satu bulan penuh Piala Eropa 2020 telah memanjakan para pencinta sepakbola di seluruh dunia.

Dimulai dari 12 Juni 2021 sampai 12 Juli 2021, para penggemar sepakbola disuguhkan 51 pertandingan yang sangat menarik. Apalagi mengingat total ada 142 gol yang tercipta, yang mana jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam sejarah putaran final Piala Eropa.

Pada edisi kali ini pun total ada 24 tim yang berpartisipasi di putaran final Piala Eropa 2020. 24 tim tersebut terbagi menjadi enam grup, dari A sampai F.

Masing-masing grup pun berisikan empat tim yang sebelumnya sudah diundi secara adil oleh pihak UEFA selaku Federasi Sepakbola Eropa. Lalu untuk tuan rumahnya, UEFA memutuskan untuk menjadikan 11 stadion dari berbagai negara di Eropa untuk dijadikan venue pertandingan

Tak dipilihnya satu tuan rumah seperti biasa karena UEFA ingin memperingati 60 tahun bergulirnya ajang Piala Eropa. Untuk mengenang kembali bagaimana jalannya Piala Eropa 2020 dari fase grup hingga ke final, mari simak tulisan di bawah ini.

Fase Grup

Grup A

(Timnas Italia juara Grup A Piala Eropa 2020)

Turki vs Italia yang merupakan bagian dari Grup A menjadi laga pembuka Piala Eropa 2020. Bermain di Stadion Olimpico pada 12 Juni 2021, Italia pun tampill superior di hadapan pendukungnya sendiri.

Tak heran jika Italia pada akhirnya sanggup menghancurkan Turki 3-0 pada laga perdana Piala Eropa 2020. Pada hari yang sama dan masih dari Grup A, ada pertandingan Wales vs Swiss yang berlangsung di Stadion Olimpiade Baku

Berbeda dengan laga Turki vs Italia, pertandingan Wales kontra Swiss justru berakhir tanpa pemenang lantaran hasilnya sama kuat 1-1. Meski begitu, laga Wales vs Turki serta Turki kontra Italia tetaplah disambut baik oleh para pencinta sepakbola karena menjadi awal dimulainya Piala Eropa 2020.

Pada matchday keduanya, Italia kembali memetik kemenangan saat berjumpa Swiss. Dalam partai itu, Manuel Locatelli menjadi sorotan karena mencetak brace (dua gol) dari kemenangan 3-0 Italia ats Swiss.

Swiss yang imbang dan kalah di dua laga sebelumnya mampu bangkit di matchday ketiga dengan mengalahkan Turki dengan skor 3-1. Sementara Italia masih sangat kuat dan lagi-lagi menang ketika berjumpa Wales.

Italia yang memenangkan tiga laga di Grup A berhak lolos ke 16 besar dengan status juara grup. Lalu Wales yang berada di posisi runner-up juga memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, begitupun Swiss yang lolos karena menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik.

Klasemen Akhir Grup A

1. Italia (9 Poin)

2. Wales (4 Poin)

3. Swiss (4 Poin)

4. Turki (0 Poin)

Pertandingan Grup A

Turki 0-3 Italia

Wales 1-1 Swiss

Turki 0-2 Wales

Italia 3-0 Swiss

Swiss 3-1 Turki

Italia 1-0 Wales

Grup B

(Timnas Belgia juara Grup B Piala Eropa 2020)

Grup B berisikan Belgia, Denmark, Finlandia, dan Russia. Pada grup ini, keajaiban tercipta lantaran Denmark yang awalnya dikira tidak akan lolos dari fase grup, justru berhasil menemani Belgia untuk bermain di 16 besar.

Denmark diragukan untuk lolos lantaran pada dua laga pertamanya, tim berjuluk Dinamit itu telah menelan dua kekalahan. Tepatnya saat dikalahkan Finlandia 0-1 dan ketika dihajar Denmark 1-2.

Menolak menyerah, Denmark bangkit di matchday ketiga dengan menghabisi Rusia 4-1. Dengan diuntungkan buruknya penampilan Rusia dan Finlandia, Denmark pun lolos dengan status runner-up. Poin Denmark, Finlandia, dan Rusia sebenarnya sama, tapi tim asuhan Kasper Hjulmand itu unggul dalam hal selisih gol.

Di Grup B itu juga ada kejadian yang cukup mengejutkan yang menimpa penggawa Denmark, Christian Eriksen. Eriksen diketahui tak sadarkan diri di lapangan ketika laga Denmark vs Finlandia. Eriksen yang diketahui mengalami serangan jantung pada akhirnya selamat dan harus absen di ajang tersebut.

Sementara itu, Belgia sendiri melaju mulus ke 16 besar dengan menghajar tiga pertandingan Grup B dengan kemenangan.

Klasemen Akhir Grup B

1. Belgia (9 Poin)

2. Denmark (3 Poin)

3. Finlandia (3 Poin)

4. Rusia (3 Pioin)

Hasil pertandingan Grup B

Denmark 0-1 Finlandia

Belgia 3-0 Rusia

Finlandia 0-1 Rusia

Denmark 1-2 Belgia

Rusia 1-4 Denmark

Finlandia 0-2 Belgia

Grup C

(Timnas Belanda juara Grup C Piala Eropa 2020)

Grup C berisikan Belanda, Austria, Ukraina dan Makedonia Utara. Pada grup tersebut hanya Makedonia Utara yang tidak lolos ke 16 besar. Belanda melaju ke babak selanjutnya dengan status juara grup.

Sementara Austria sebagai runner-up dan Ukraina menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik. Dari sisi pertandingan tentu yang menarik dibahas adalah permainan Belanda.

Awalnya Belanda diragukan bisa tampil baik di Piala Eropa 2020 karena formasi 3-4-1-2 pelatih Frank de Boer yang dirasa bakal flop. Namun, tak disangka Belanda justru bermain baik dengan melibas ketiga pertandingan grup dengan kemenangan.

Belanda menang 3-2 atas Ukraina, lalu menang lagi saat berjumpa Austria dengan skor 2-0. Terakhir Belanda menang 3-0 atas Makedonia Utara. Memphis Depay dan Georginio Wijnaldum menjadi pemain yang paling berpengaruh dalam apiknya permainan Belanda.

Klasemen Akhir Grup C

1. Belanda (9 Poin)

2. Austria (6 Poin)

3. Ukraina (3 Poin)

4. Makedonia Utara (0 Poin)

Hasil Pertandingan Grup C

Austria 3-1 Makedonia Utara

Belanda 3-2 Ukraina

Ukraina 2-1 Makedonia Utara

Belanda 2-0 Austria

Makedonia Utara 0-3 Belanda

Ukraina 0-1 Austria

Grup D

(Inggris juara Grup D Piala Eropa 2020)

Pada Grup D, kekuatan keempat tim hampir bisa dikatakan sama kuat. Grup D sendiri berisikan Inggris, Kroasia, Republik Ceko, dan Skotlandia. Dari keempat tim itu, hanya Skotlandia yang gagal melaju dari Grup D.

Inggris yang keluar menjadi juara Grup D mendapatkan keuntungan karena selalu bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Wembley. Dengan bantuan suporter, Inggris mampu menghajar Kroasia 1-0, mengalahkan Ceko 1-0, dan menahan Skotlandia 0-0.

Tentunya laga paling menarik dari Grup D adalah bertemunya Inggris melawan Kroasia. Laga tersebut seperti pertandingan ulangan semfiinal Piala Dunia 2018. Pada saat itu Kroasia yang menang dan berhak ke final.

Karena masih memiliki rasa dendam, Inggris pun tampil apik saat menghadapi Kroasia hingga akhirnya menang 1-0 atas Luka Modric dan kawan-kawan.

Klasemen Akhir Grup D

1, Inggris (7 Poin)

2. Kroasia (4 Poin)

3. Republik Ceko (4 Poin)

4. Skotlandia (1 Poin)

Hasil Pertandingan Grup D

Inggris 1-0 Kroasia

Skotalandia 0-2 Republik Ceko

Kroasia 1-1 Republik Ceko

Inggris 0-0 Skotlandia

Kroasia 3-1 Skotlandia

Republik Ceko 0-1 Inggris

Grup E

(Swedia juara Grup E Piala Eropa 2020)

Grup E terdiri dari Spanyol, Swedia, Slovakia, dan Polandia. Pada grup tersebut, ada kejutan yang terjadi, di mana Spanyol justru lolos dari Grup E dengan status runner-up.

Spanyol kalah bersaing dengan Swedia yang justru mampu menjadi juara Grup E. Sulitnya Spanyol menguasai peringkat pertama karena baik Swedia, Slovakia dan Polandia mampu memperlihatkan permainan yang menarik.

Hingga matchday kedua, pertandingan berlangsung sengit dan bahkan untuk mencetak lebih dari tiga gol saja sudah sulit. Barulah di matchday ketiga pesta gol tersaji. Seperti Spanyol yang mampu melibas Slovakia dengan skor 5-0.

Berkat kemenangan besar Spanyol itu, La Furia Roja pun bisa lolos ke 16 besar. Padahal di dua laga sebelumnya, Spanyol hanya bisa meraih imbang dan hal itu membuat banyak pihak yang awalnya ragu bisa melihat skuad asuhan Luis Enrique iut lolos dari fase grup.

Di laga lain, Swedia menghajar Polandia 3-2 dan membuat tim tersebut memastikan diri menjadi juara Grup E.

Klasemen Akhir Grup E

1. Swedia (7 Poin)

2. Spanyol (5 Poin)

3. Slovakia (3 Poin)

4. Polandia (1 Poin)

Hasil Pertandingan Grup E

Polandia 1-2 Slovakia

Spanyol 0-0 Swedia

Swedia 1-0 Slovakia

Spanyol 1-1 Polandia

Slovakia 0-5 Spanyol

Swedia 3-2 Polandia

Grup F

(Timnas Prancis juara Grup F Piala Eropa 2020)

Grup F merupakan grup neraka di Piala Eropa 2020. Bagaimana tidak, di grup tersebut terdapat Prancis, Portugal, Jerman, dan Hungaria.

Menariknya, Hungaria yang dianggap hanya tim pelengkap justru dapat menyulitkan tiga tim papan atas lainnya. Terbukti dengan keberhasilan Hungaria yang menahan Prancis 1-1 dan Jerman 2-2. Hungaria hanya kalah dari Portugal.

Lalu bagaimana dengan pertarungan tim papan atas Eropa di Grup F? Bisa dikatakan para pencinta sepakbola benar-benar dimanjakan dengan pertandingan antara Jerman, Portugal, dan Prancis.

Kendati begitu, Prancis tampil sedikit perka karena tak merasakan kekalahan saat melawan Jerman atau Portugal. Beda dengan Jerman yang sempat kalah dari Prancis dan Portugal yang sama sekali tak bisa mengalahkan salah satu dari dua tim papan atas Eropa tersebut.

Meski begitu, Jerman, Portugal, dan Prancis pada akhirnya sama-sama melaju ke 16 besar Piala Eropa 2020. Berbagai pemain bintang pun mampu memperlihatkan aksinya di pertandingan Grup F.

Seperti halnya Karim Benzema yang mampu mencetak gol pertamanya untuk Prancis setelah cukup lama absen membela timnas tersebut. Serta Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak empat gol di fase grup, di mana pada akhir kompetisi CR7 keluar sebagai top skor di Piala Eropa 2020 dengan total lima gol.

Klasemen Akhir Grup F

1. Prancis (5 Poin)

2. Jerman (4 Poin)

3. Portugal (4 Poin)

4. Hungaria (2 Poin)

Hasil Pertandingan Grup F

Hungaria 0-3 Portugal

Prancis 1-0 Jerman

Hungaria 1-1 Prancis

Portugal 2-4 Jerman

Portugal 2-2 Prancis

Jerman 2-2 Hungaria

Babak 16 Besar

1. Belgia 1-0 Portugal

(Thorgan Hazard 42’)

Stadion La Cartuja, Sevilla, Spanyol, menjadi saksi bisu atas laga bertajuk big match yang mempertemukan Belgia vs Portugal. Laga tersebut bisa dikatakan final kepagian karena berlangsung di babak 16 besar.

Sebab baik Portugal dan Belgia merupakan tim yang dijagokan untuk menenangi Piala Eropa 2020. Dan benar saja, pertandingan antara Belgia vs Portugal pun berlangsung sangat sengit dan seru.

Portugal yang dipimpin Ronaldo sayangnya justru tak bisa berbuat banyak di laga melawan Belgia. Terlebih ketika Thorgan Hazard sudah membawa Belgia unggul 1-0 sejak menit 42. Skor 1-0 itu pun bertahan hingga laga berakhir.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Belgia (3-4-3): Thibaut Courtois; Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Toby Aldeweirerld; Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard; Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku.

Cadangan: Simon Mignolet, Matz Sels, Dries Mertens, Dedryck Boyata, Hans Vanaken, Leander Dendoncker, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Denis Praet Yannick Carrasco, Jason Denayer, Leandro Trossard, Nacer Chadli, Jeremy Doku.

Pelatih: Roberto Martinez

Timnas Portugal XI (4-3-3): Rui Patricio; Raphael Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Diogo Dalot; Renato Sanchez, Joao Mouthinho, Joao Palhinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Cadangan: Lopes, Rui Silva, Nelson Semedo, Fonte, Andre Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rafa Silva, Ruben Neves, , Joao Felix, Sergio Oliveira, Danilo

Pelatih: Fernando Santos

2. Italia 2-1 Austria

(Federico Chiesa 95’, Matteo Pessina 105’/ Sasa Kaladjic 114’)

Italia dipaksa bermain hingga babak tambahan saat menghadapi Austria di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Akan tetapi, tim arahan Roberto Mancini akhirnya berhasil menyudahi perlawanan Austria dengan skor akhir 2-1.

Bermain di Stadion Wembley, Minggu 27 Juni 2021 dini hari WIB, David Alaba dan rekan-rekan tampil mengejutkan dengan berhasil menahan Italia 0-0 di sepanjang waktu normal.

Sayangnya, usaha mereka sia-sia setelah Gli Azzurri memastikan kemenangan lewat gol Federico Chiesa (95') dan Matteo Pessina (105'). Sementara Austria memperkecil kekalahan berkat gol Sasa Kalajdzic di menit ke-114.

Berikut susunan pemain:

Italia XI (4-3-3): Donnaruma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Cadangan: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Respadori, Bastoni, Toloi.

Pelatih: Roberto Mancini

Austria (4-3-2-1): Daniel Bachmann; Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, David Alaba; Florian Grillitsch, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer; Marko Arnautovic

Cadangan: Alexander Schlager, Stefan Posch, Michael Gregorisch, Pavao Pervan, Christopher Trimmel, Alessandro Schopf, Karim Onisiwo, Andreas Ulmer, Philipp Lienhart, Stefan Ilsanker, Louis Schaub, Sasa Kalajdzic

Pelatih: Franco Foda

3. Prancis 3(4)-(5)3 Swiss

(Karim Benzema 57’, 59’, Paul Pogba 75’/ Seferovic 15’, 81’, Gavranovic 90’)

Prancis harus mengalami kekalahan di babak 16 besar Piala Eropa 2020 atas Swiss, Selasa 29 Juni 2021 dini hari WIB.

Laga yang berlangsung dramatis ini menjadi milik Swiss di babak pertama. Namun, di babak kedua Prancis mampu membalikkan keadaan lebih dulu hingga kembali disamakan oleh Swiss menjadi 3-3.

Babak tambahan waktu 2x15 menit tak dapat dimanfaatkan kedua tim untuk mencetak gol. Akhirnya, Yann Sommer dkk memastikan kemenangan mereka melalui drama adu penalti.

Prancis:

Paul Pogba (gol)

Olivier Giroud (gol)

Thuram (gol)

Kimpembe (gol)

Mbappe(tidak gol)

Swiss:

Gavranovic (gol)

F. Schar (gol)

M. Akanji (gol)

R. Vargas (gol)

Mehmedi (gol)

Berikut Susunan Pemain:

Prancis XI (3-4-3): Hugo Lloris; Clement Lenglet, Kimpembe, Raphael Varane; Benjamin Pavard, NGolo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Karim Benzema

Cadangan: Mandanda, Maignan, , Hernandez, Lemar, Olivier Giroud, , Zouma, Sissoko, Lucas Digne, Kingsley Coman, Ben Yedder, Kounde, Tolisso;

Pelatih: Didier Deschamps

Swiss XI (3-4-1-2):Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Steven Zuber, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Haris Seferovic, Breel Embolo

Cadangan: Loris Benito, Eray Comert, Fabian Schar Becir Omeragic, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu Denis Zakaria, Admir Mehmedi, Mario Gavranovic, Ruben Vargas, Yvon Mvongo, Jonas Omlin.

Pelatih: Vladimir Petkovic

4. Kroasia 3-5 Spanyol

(Pedri own goal 20’, Orsic 85’, Pasalic 90+2’/ Sarabia 38’, Azpilicueta 57’, Torres 77’, Morata 100’, Oyarzabal 103’)

Spanyol berhasil mengalahkan Kroasia di babak 16 besar Piala Eropa 2020 pada Selasa 29 Juni 2021 dini hari WIB. Spanyol tepatnya menang dengan skor 5-3 atas Kroasia setelah melalui babak tambahan 15x2 menit.

Ya, laga Kroasia vs Spanyol yang berlangsung di Stadion Parken, Kopenhagen, Denmark tersebut memang bermain hingga babak tambahan. Hal itu tak terlepas dari hasil 3-3 yang didapatkan di waktu normal.

Spanyol lantas mengamuk di babak tambahan dengan menciptakan dua gol melalui aksi Alvaro Morata dan Mikel Oyarzabal

Dengan dua gol di babak tambahan itu, Spanyol pun menang 5-3 dan menyingkirkan Kroasia dari Piala Eropa 2020. Spanyol memastikan diri melaju ke perempatfinal Piala Eropa 2020

Berikut Susunan Pemain:

Kroasia XI: Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Rebic, Petrovic.

Cadangan: Kalinic, Sluga, Vrsaljko, Brekalo, Kramaric, Budimir, Pasalic, Orsic, Badelj, Bradaric, Ivanusec.

Pelatih: Zlatko Dalic.

Spanyol XI: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gaya; Busquets, Koke Pedri; Ferran Torres, Sarabia, Morata.

Cadangan: De Gea, Sancgez, Llorente, Pau Torres, Marcos Llorente, Gerard Moreno, Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Alba, Olmo, Oyarzabal.

Pelatih: Luis Enrique.

5. Swedia 1-2 Ukraina

(Forsberg 43’/ Zinchenko 27’, Dovbyk 120+1’)

Ukraina secara dramatis meraih kemenangan 2-1 atas Swedia pada babak 16 besar Piala Eropa 2020. Kedua tim bermain di Hampden Park, Glasgow, Rabu 30 Juni 2021 dini hari WIB.

Ukraina berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-27. Tembakan first-time Oleksandr Zinchenko sukses menjebol gawang Swedia. Memasuki lima menit sebelum turun minum, Swedia makin ganas dalam menyerang.

Mereka bahkan sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-43. Emil Forsberg sukses menyamakan kedudukan, usai memaksimalkan umpan kiriman Alexander Isak skor bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki 10 menit terakhir waktu normal, tempo permainan yang ditampilkan kedua tim tampak menurun. Akibatnya, baik Swedia dan Ukraina kesulitan membuat peluang, dan tak ada gol tambahan hingga babak kedua berakhir.

Ukraina berhasil memimpin pada masa injury time di tambahan waktu babak kedua. Tepatnya pada menit ke-121, Artem Dovbyk menanduk bola untuk mencetak gol, meneruskan umpan kiriman Zinchenko. Gol itu menjadi akhir laga.

Berikut Susunan Pemain:

Swedia (4-4-2): Robin Olsen; Mikael Lustig (Emil Krafth 83), Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson (Pierre Bengtsson 83); Sebastian Larsson (Viktor Claesson 97), Kristoffer Olsson (Filip Helander 101), Albin Ekdal, Emil Forsberg; Dejan Kulusevski (Robin Quaison 97), Alexander Isak (Marcus Berg 97).

Pelatih: Janne Andersson

Ukraina (4-3-3): Georgi Bushchan; Oleksandr Karavaev, Illia Zabarnyi, Sergey Krivtsov, Mykola Matvyenko; Oleksandr Zinchenko, Taras Stepanenko (Yevhenii Makarenko 95), Serhiy Sydorchuk (Roman Bezus 118); Andriy Yarmolenko (Artem Dovbyk 106), Roman Yaremchuk (Artem Besedin 91, Viktor Tsygankov 101), Mykola Sharapenko (Ruslan Malinovskyi 61)

Pelatih: Andriy Shevchenko.

6. Inggris 2-0 Jerman

(Sterling 75’, Kane 86’)

Inggris berhasil menyingkirkan Jerman dari Piala Eropa 2020 pada Selasa 29 Juni 2021 malam WIB. Hal itu tak terlepas dari hasil kemenangan yang diraih Inggris atas Jerman dengan skor 2-0 di babak 16 besar Piala Eropa 2020.

Inggris harus berterima kasih kepada Raheem Sterling dan Harry Kane. Sebab kedua pemain itulah yang mencetak gol untuk Inggris di babak kedua. Dengan hasil 2-0 itu, Inggris melaju ke perempatfinal Piala Eropa 2020 dengan masih tanpa kebobolan.

Formasi 3-4-3 yang diterapkan pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate diduga menjadi alasan mengapa Jerman bisa takluk dan tak berdaya. Permainan Jerman benar-benar dibuat mati dan Inggris yang memanfaatkan serangan balik sanggup mencetak dua gol.

Berikut Susunan Pemain:

Inggris XI: Jordan Pickford; Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones; Kieran Trippier, Declan Rice (Jordan Henderson 88’), Kalvin Phillips, Luke Shaw; Raheem Sterling, Bukayo Saka (Jack Grealish 69’); Harry Kane.

Cadangan: Marcus Rashford, Aaron Ramsdale, Reece James, Sam Johnstone, Jack Grealish, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Phil Foden, Mason Mount, Tyrone Mings, Jordan Henderson, Conor Coady.

Pelatih: Gareth Southgate

Jerman XI: Manuel Neuer; Matthias Ginter (Emre Can 87’), Mats Hummels, Antonio Rudiger; Robin Gosens (Leroy Sane 87’), Leon Goretzka, Toni Kroos, Joshua Kimmich; Kai Havertz, Thomas Muller; Timo Werner (Serge Gnabry 68’).

Cadangan: Ilkay Gundogan, Emre Can, Niklas Sule, Robin Koch, Florian Neuhaus, Bernd Leno, Marcel Halstenberg, Jamal Musiala, Kevin Volland, Kevin Trapp, Leroy Sane, Serge Gnabry.

Pelatih: Joachim Low.

7. Belanda 0-2 Republik Ceko

(Holes 68’, Schick 80’)

Belanda harus mengakui keunggulan Republik Ceko dalam 16 Besar Piala Eropa 2020 pada Minggu27 Juni 2021. Laga yang berlangsung di Puskas Arena, Budapest itu tim Oranje kalah dengan skor 0-2.

Kehancuran Timnas Belanda ditandai sejak diusirnya Mathhijs de Ligt pada menit 55. Karena bermain dengan 10 pemain saja Ceko lantas dapat bermain baik.

Terbukti Tomas Holes (68') dan Patrik Schick (80') dapat mencetak gol kemenangan dan mengantarkan Ceko ke babak perempat final.

Berikut Susunan Pemain:

Belanda (3-5-2): Maarten Stekelenburg; Matthijs De Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind; Denzel Dumfries, Maarten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Patrick van Aanholt; Donyell Malen, Memphis Depay.

Cadangan: Joel Veltman, Nathan Ake, Owen Wijndal, Steven Berghuis, Luuk de Jong, Tim Krul, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, , Marco Bizot, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Jurrien Timber, Wout Weghorst

Pelatih: Frank de Boer

Republik Ceko XI (4-2-3-1): Tomas Vaclik; Vladimir Coufal, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, Kaderabek; Tomas Holes, Tomas Soucek; Lukas Masopust , Barak, Sevcik; Patrik Schick.

Cadangan: Mandous, , Brabec, , Holes, Krmencik, , Zima, Hlozek, Vydra, Mateju, Pekhart, Vladimir Darida , Jakub Jankto, Jan Boril

Pelatih: Jaroslav Silhavy

8. Wales 0-4 Denmark

(Dolberg 27', 48', Maehle 88', Braithwaite 90+4')

Denmark menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Eropa 2020 setelah mengalahkan Wales dengan skor 4-0. Keran gol Tim Dinamit ke gawang Wales dibuka Kasper Dolberg.

Bermain di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Minggu 27 Juni 2021 dini hari WIB, Denmark langsung mendikte permainan Wales di babak pertama. Pada menit ke-27, Tim Dinamit berhasil membuka keunggulan lewat tendangan Kasper Dolberg dari luar kotak penalti.

Di babak kedua, pemain asal klub Ajax, Kasper Dolberg, benar-benar menjadi momok buat pertahanan Wales. Pertandingan baru berumur tiga menit di babak kedua, tepatnya di menit ke-48, Dolberg kembali merobek gawang Wales.

Di sisa pertandingan, Wales gagal merespons dua gol Dolberg. Bahkan, dua menit sebelum waktu normal berakhir, Timnas Denmark memperbesar keunggulan menjadi 3-0 melalui gol Joakim Maehle.

Langkah Wales semakin berat setelah Harry Wilson diganjar kartu merah di menit ke-89. Situasi tersebut membuat tak disia-siakan Denmark untuk menambah gol.

Di masa injury time, Martin Braithwaite menutup kemenangan Denmark menjadi 4-0. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena berbau offside, namun setelah dibantu VAR, wasit Daniel Siebert mengesahkannya.

Berikut Susunan Pemain:

Wales: Danny Ward, Chris Mepham, Joe Rodon, Connor Roberts, Ben Davies, Joe Morrell, Joe Allen, Aaron Ramsey, Daniel James, Gareth Bale (C), Kieffer Moore

Pelatih: Robert Page

Denmark: Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Simon Kjaer (C), Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Joakim Maehel, Thomas Delaney, Pierre-Emile Hoejbjerg, Mikkel Damsgaar, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite

Pelatih: Kasper Hjulmand

Perempatfinal

1. Belgia 1-2 Italia

(Lukaku 45+2’/ Barella 31’, Insigne 44’)

Italia berhasil menang 2-1 atas Belgia di laga perempatfinal Piala Eropa 2020 yang berakhir pada Sabtu 3 Juli 2021 dini hari WIB. Dua gol kemenangan Italia diciptakan oleh Nicolo Barella dan Lorenzo Insigne di babak pertama.

Sementara gol penghibur yang diciptakan Belgia berawal dari tendangan penalti Romelu Lukaku di pengujung babak pertama. Selebihnya di babak kedua tak ada gol yang tercipta lagi.

Dengan hasil kemenangan 2-1 itu, maka Italia otomatis melaju ke semifinal Piala Eropa 2020 dan mereka pun sudah dinantikan Spanyol yang sudah terlebih dahulu lolos usai mengalahkan Swiss.

Berikut Susunan Pemain:

Belgia XI (3-4-2-1): Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen; Thomas Meunier (Nacer Chadli 70’), Axel Witsel, Youri Tielemans (Dries Mertens 69’), Thorgan Hazard; Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku.

Cadangan: Thomas Kaminski, Matz Sels, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Leander Dendoncker, Nacer Chadli, Dennis Praet, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Leandro Trossard.

Pelatih: Roberto Martinez.

Italia XI (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola (Emerson Palmieri 79’); Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti (Bryan Cristante 74’); Federico Chiesa, Lorenzo Insigne (Domenico Berardi 79’), Ciro Immobile (Andrea Belotti 74’).

Cadangan: Salvatore Sirigu, Alex Meret, Emerson, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Rafael Toloi, Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Bryan Cristante, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Fedrico Bernardeschi.

Pelatih: Roberto Mancini.

2. Swiss 1(1)-(3)1 Spanyol

(Shaqiri 68’/ Zakaria own goal 8’)

Spanyol sukses memastikan satu tempat di semifinal Pialal Eropa 2020. Tim Matador mengakhiri perlawanan Swiss lewat drama adu penalti usai bermain imbang 1-1 di waktu normal.

Spanyol awalnya sempat unggul cepat melalui aksi gol bunuh diri Denis Zakaria ketika laga baru berjalan delapan menit. Hingga turun minum dan awal babak kedua, Spanyol dapat bertahan dengan baik.

Kendati begitu, Xherdan Shaqiri memberi kejutan dengan mencetak gol penyeimbang di menit 68. Skor 1-1 lantas bertahan hingga babak kedua berakhir. Bahkan di extra time, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol, maka babak adu penalti pun dimainkan.

Babak Penalti

Swiss

Gavranovic (gol)

Schai (tidak gol)

Akanji (tidak gol)

Vargas (tidak gol)

Spanyol

Busquets (tidak gol)

Olmo (gol)

Rodri (tidak gol)

Moreno (gol)

Oyarzabal (gol)

Berikut Susunan Pemain

Swiss XI (3-4-1-2): Yann Sommer; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Silvan Widmer, Remo Freuler, Denis Zakaria, Steven Zuber (Christian Fassnacht 90+2') ; Xherdan Shaqiri (Djibril Sow 81'); Breel Embolo (Ruben Vargas 23') , Haris Seferovic (Mario Gavranovic 82').

Cadangan: Yvon Mvogo, Edimilson Fernandes, Djibril Sow, Gregor Kobel, Mario Gavranovic, Jordan Lotomba, Christian Fassnacht, Kevin Mbabu, Loris Benito, Ruben Vargas, Eray Comert, Fabian Schar.

Pelatih: Vladimir Petkovic

Spanyol XI (4-3-3): Unai Simon; Cesar Azpilicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Ferran Torres (Mikel Oyarzabal 90'), Alvaro Morata (Gerard Moreno 54'), Pablo Sarabia (Daniel Olmo 46').

Cadangan: Diego Llorente, Marcos Llorente, Mikel Oyarzabal, Robert Sanchez, Gerard Moreno, David de Gea, Thiago Alcantara, Rodrigo, Adama Traore, Eric Garcia, Jose Gaya, Dani Olmo.

Pelatih: Luis Enrique

3. Ukraina 0-4 Inggris

(Kane 4’, 50’, Maguire 46’, Henderson 63’)

Inggris memastikan diri melaju ke semifinal Piala Eropa 2020 usai menghajar Ukraina 4-0 pada babak perempatfinal, Minggu 4 Juli 2021 dini hari WIB. Inggris yang tampil luar biasa pada malam itu sanggup menampilkan permainan yang ciamik, terutama di babak kedua.

Dua gol disumbangkan Harry Kane dan dua lagi diciptakan oleh Harry Maguire dan Jorden Henderson. Dengan kemenangan 4-0 di Stadion Olimpico, Inggris dipastikan ke semifinal dan melawan Denmark.

Inggris berhasil unggul cepat ketika laga baru berjalan empat menit pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia tersebut. Berawal dari umpan Raheem Sterling, Kane yang lolos dari jebakan offside berhasil melepaskan bola ke gawang Ukraina.

Memasuki babak kedua, Inggris semakin mengaku. Bagaimana tidak, babak kedua baru berjalan satu menit, Inggris sudah kembali menjebol gawang Ukraina. Kali ini giliran Harry Maguire yang mencatatkan namanya di papan skor.

Koneksi pemain Manchester United menjadi alasan gol kedua Inggris itu tercipta. Sebab Maguire sukses memasukkan bola usai menerukan umpan tendangan bebas dari Luke Shaw, rekan setimnya di Setan Merah.

Lalu Shaw lagi-lagi memberikan assist untuk gol ketiga Inggris. Kane pun menjadi orang yang dapat meneruskan umpan silang yang amat terukur dari fullback kiri Timnas Inggris tersebut.

Tak puas sudah unggul 3-0, Inggris lagi-lagi menambah keunggulan mereka. Jorden Henderson yang baru main di menit 57 untuk menggantikan Declan Rice sanggup mencetak gol enam menit setelah dirinya baru masuk.

Berawal dari sepak pojok Mason Mount, Henderson akhirnya mampu merasakan sensasi mencetak gol untuk Inggris. Tak lama laga pun berakhir dan Inggris memastikan diri menang 4-0 atas Ukraina dan berhak melaju ke semifinal Piala Eropa 2020.

Berikut Susunan Pemain:

Ukraina XI (3-5-2): Georgi Bushchan; Illia Zabarnyi, Sergey Krivtsov (Viktor Tsyhakov 36’), Mykola Matvyenko; Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk (Yevhenii Makarenko 64’), Mykola Shaparenko, Oleksandr Zinchenko, Vitalii Mykolenko; Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk.

Cadangan: Eduard Sobol, Heorhii Sudakov, Taras Stepanenko, Marlos Bonfim, Andriy Pyatov, Evgeniy Makarenko, Viktor Tsygankov, Roman Bezus, Oleksandr Zubkov, Anatolii Trubin, Oleksandr Tymchyk, Artem Dovbyk.

Pelatih: Andriy Shevchenko

Inggris XI (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw (Kieran Tripiier 65’); Declan Rice (Jordan Henderson 57’), Kalvin Phillips (Jude Bellingham 65’); Jadon Sancho, Mason Mount, Raheem Sterling (Marcus Rashford 65’); Harry Kane (Dominic Calvert-Lewin 73’).

Cadangan: Jack Grealish, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Kieran Trippier, Aaron Ramsdale, Tyrone Mings, Conor Coady, Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Ben Chilwell, Sam Johnstone, Jude Bellingham.

Pelatih: Gareth Southgate.

4. Republik Ceko 1-2 Denmark

(Schick 49’/ Delaney 5’, Dolberg 42’)

Denmark meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada perempatfinal Piala Eropa 2020 di Stadion Olimpiade Baku, Minggu 4 Juli 2021 dini hari WIB. Republik Ceko sempat mengancam, namun Denmark mamu bertahan hingga meraih kemenangan.

Dikatakan mengancam karena Denmark awalnya sudah unggul 2-0 tiba-tiba mampu dikejar menjadi 2-1 ketika laga memasuki menit 49 melalui aksi gol penggawa Timnas Ceko, yakni Patrik Schick. Tetapi, Ceko gagal mencetak gol lagi dan justru harus puas mengakhiri laga tersebut dengan kekalahan.

Berikut Susunan Pemain:

Republik Ceko (4-2-3-1): Tomas Vaclik; Vladimir Coufal, Ondrej Celustka (Jakub Brabec 65), Tomas Kalas, Jan Boril; Tomas Holes (Jakub Jankto 46), Tomas Soucek; Lukas Masopust (Michael Krmencik 46), Antonin Barak, Petr Sevcik (Vladimir Darida 79); Patrik Schick (Matej Vydra 79).

Cadangan: Ales Mandous, Tomas Kouberk, Pavel Kaderabek, Jakub Brabec, Vladimir Darida, Michael Krmencik, Jakub Jankto, David Zima, Matej Vydra, Alex Kral, Tomas Pekhart, Jakub Pesek

Pelatih: Jaroslav Silhavy

Denmark (3-4-3): Kasper Schmeichel; Andreas Christensen (Joachim Andersen 81), Simon Kjaer, Jannik Vestergaard; Jens Stryger Larsen (Daniel Wass 71), Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney (Mathias Jensen 81), Joakim Maehle; Martin Braithwaite, Kasper Dolberg (Yussuf Poulsen 59), Mikkel Damsgaar (Christian Norgaard 59)

Cadangan: Jonas Lossl, Frederik Ronnow, Joachim Andersen, Robert Skov, Andreas Skov Olsen, Mathias Jorgensen, Christian Norgaard, Daniel Wass, Jonas Wind, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Mathias Jensen

Pelatih: Kasper Hjulmand

Semifinal

1. Italia 1(4)-(2)1 Spanyol

(Chiesa 60’/ Morata 80’)

Italia berhasil mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti dalam semifinal Piala Eropa 2020. Laga yang berlangsung di Wembley Stadium, London pada Rabu 7 Juli 2021 dini hari WIB itu awalnya imbang dengan skor 1-1.

Italia lebih dulu buka keunggulan pada menit 60 melalui kaki Federico Chiesa. Namun, di menit 80 Alvaro Morata mampu menyamakan kedudukan.

Skor bertahan hingga 2x15 tambahan waktu. Hingga pada drama adu penalti, Italia unggul dengan skor 4-2.

Dua penendang Spanyol yang gagal mengeksekusi tendangan penalti adalah Dani Olmo dan Morata. Tentu menarik jika melihat Morata menjadi kegagalan Spanyol menang atas Italia. Morata bisa dikatakan seperti from hero to zero karena yang awalnya sempat mencetak gol penyeimbang, ia justru membuang peluang Tim Matador untuk melaju ke final.

Babak Penalti

Italia

Locatelli (tidak gol)

Belotti (gol)

Bonucci (gol)

Bernardeschi (gol)

Jorginho (gol)

Spanyol

Olmo (tidak gol)

Moreno (gol)

Thiago (gol)

Morata (tidak gol)

Berikut Susunan Pemain:

Italia XI (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Emerson, Chiellini,; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Cadangan: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, , Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Toloi.

Pelatih: Roberto Mancini.

Spanyol XI (4-3-3): Unai Simon; Cesar Azpilicueta, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Koke;, Dani Olmo Ferran Torres, Oyarzabal.

Cadangan: De Gea, Sanchez, Diego Llorente, Marcos Llorente, Gerard Moreno, Thiago Alcantara, , Pau Torres, Gaya, Rodri, , Adama Traore, , Alvaro Morata

2. Inggris 2-1 Denmark

(Kjaer own goal 39’, Kane 104/ Damsgaard 30’)

Inggris mengakhiri kutukan semifinal usai mengalahkan Denmark di ajang Piala Eropa 2020. The Three Lions mengatasi perlawanan Tim Dinamit dengan skor akhir 2-1.

Bermain di Stadion Wembley, London, Kamis 8 Juli 2021, pasukan Gareth Southgate sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama. Akan tetapi, mereka kemudian berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan sebelum babak pertama usai.

Inggris kemudian menyudahi perlawanan Denmark lewat gol Harry Kane di babak tambahan. Hasil ini membawa Inggris melangkah ke final untuk pertama kalinya di ajang Piala Eropa.

Meski begitu, lolosnya Inggris ke final sempat tuai kontroversi. Sebab Inggris dinilai tak pantas mendapatkan hadiah penalti ketika di babak tambahan. Raheem Sterling yang terjatuh di kotak penalti Denmark dianggap sebuah aksi diving karena para pemain tim berjuluk Dinamit itu tak menyentuh pemain Manchster City itu sama sekali.

Gara-gara penalti yang diberikan wasit, Inggris pun bisa unggul 2-1 atas Denmark. Kane yang mengeksekusi tendangan penalti sebenarnya gagal mencetak gol dari titik putih tersebut, namun untungnya ia bisa menyambar bola tepisan kiper Denmark, Peter Schmeichel dengan cepat dan memasukkan bola ke gawang.

Berikut Susunan Pemain:

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice (Jordan Henderson 95'), Kalvin Phillps; Bukayo Saka (Jack Grealish), Mason Mount (Phil Foden 95'), Raheem Sterling; Harry Kane.

Cadangan: Jack Grealish, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Kieran Trippier, Aaron Ramsdale, Tyrone Mings, Conor Coady, Jadon Sancho, Phil Foden, Sam Johnstone, Reece James, Jude Bellingham.

Pelatih: Gareth Southgate

Denmark (3-4-3): Kasper Schmeichel; Andreas Christensen (Jacob Andersen 79'), Simon Kjaer, Jannik Vestergaard; Jens Stryger Larsen (Daniel Wass 67'), Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney (Mathias Jensen 88'), Joakim Maehle; Martin Braithwaite, Mikkel Damsgaard (Yussuf Poulsen 67'), Kasper Dolberg (Christian Norgaard 67').

Cadangan: Jacob Andersen, Robert Skov, Andreas Skov Olsen, Zanka, Christian Norgaard, Jonas, Daniel Wass, Jonas Wind, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Frederik Ronnow, Mathias Jensen.

Pelatih: Kasper Hjulmand

Final Piala Eropa 2020

Italia 1(3)-(2)1 Inggris

(Bonucci 67’/ Shaw 2’)

Italia memastikan diri menjadi juara Piala Eropa 2020 usai mengalahkan di final pada Senin 12 Juli 2021 dini hari WIB. Kemenangan Italia itu baru dapat dipastikan melalui babak adu penalti karena di waktu normal hingga babak tambahan, kedua tim sama kuat 1-1.

Inggris menjadi tim pertama yang unggul lewat gol cepat Luke Shaw pada menit kedua. Saking cepat, Shaw kini resmi menjadi pemain dengan gol tercepat di final Piala Eropa 2020 tersebut.

Keunggulan 1-0 Inggris atas Italia pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Italia terus menggempur pertahanan Inggris.

Kerja keras Italia itu baru berbuah manis ketika laga memasuki menit 67. Adalah Leonardo Bonucci yang berhasil menyamakan kedudukan setelah berhasil memanfaatkan kemelut di mulut gawang Inggris.

Setelah itu, skor antara Italia vs Inggris masih 1-1 dan bahkan terus bertahan hingga akhir laga dan babak tambahan. Maka, mau tak mau babak adu penalti pun harus dimainkan.

Pada babak adu penalti, Italia pun menang dengan skor 3-2 atas Inggris. Dua penendang Gli Azzurri gagal memasukkan bola, yakni Andrea Belotti dan Jorginho.

Sementara Inggris justru gagal mencetak tiga gol dari tendangan yang dipercayakan kepada Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka. Menariknya ketiga pemain itu diturunkan pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate untuk bersiap menghadapi babak penalt.

Bukannya hadir sebagai pahlawan dengan nafas yang masih belum terengah-engah, Rashford, Sancho, dan Saka justru gagal mencetak gol di adu penalti dan membuat peluang terdekat Inggris meraih trofi Piala Eropa pertama mereka langsung sirna.

Babak Adu Penalti

Italia Inggris

Domenico Berardi (O) Harry Kane (O)

Andrea Belotti (X) Harry Maguire (O)

Leonardo Bonucci (O) Marcus Rashford (X)

Federico Bernardeschi (O) Jadon Sancho (X)

Jorginho (X) Bukayo Saka (X)

Berikut Susunan Pemain

Italia XI (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri (Alessandro Florenzi 118’); Nicolo Barella (Bryan Cristane 54’), Jorginho, Marco Verratti (Manuel Locatello 96’); Federico Chiesa (Federico Bernardeschi 86’), Ciro Immobile (Domenico Berardi 55’), Lorenzo Insigne.

Cadangan: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Toloi.

Pelatih: Roberto Mancini

Inggris (3-4-3): Jordan Pickford; Kyle Walker (Jadon Sancho 120’), Harry Maguire, John Stones; Kieran Trippier (Bukayo Saka 71’), Kalvin Phillips, Declan Rice (Jordan Henderson 74’), Luke Shaw; Mason Mount (Jack Grealish 99’), Harry Kane, Raheem Sterling.

Cadangan: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, James, Saka, Bellingham.

Pelatih: Gareth Southgate.