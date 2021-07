LONDON - Final Piala Eropa 2020 mempertemukan Timnas Italia vs Inggris di Stadion Wembley, London, pada Senin, 12 Juli 2021 pukul 02.00 WIB. Leonardo Spinazzola keluar sebagai juara, namun dia meyakini The Three Lions merupakan lawan yang sulit.

Bek kiri Timnas Italia itu menjelaskan menggapa Inggris asuhan Gareth Southgate merupakan tim yang sulit dikalahkan. Menurutnya, Inggris mempunyai banyak pemain muda yang memiliki skill individu luar biasa.

"Saya berharap begitu. Saya pikir itu 50-50. Inggris memiliki individu yang luar biasa seperti (Marcus) Rashford, (Jadon) Sancho dan (Phil) Foden di bangku cadangan, yang masih muda dan fenomenal. Itu menunjukkan seberapa kuat tim ini,” ujar Spinazzola, dilansir dari Football Italia, Sabtu (10/7/2021).

Spinazzola sadar jika pertandingan final ini tidak akan mudah. Pasalnya, Ingrris akan bermain rumahnya sendiri dan di hadapan pendukungnya. Jelas ini menjadi nilai positif untuk bermain di partai final.

Bek AS Roma ini mengungkapkan bahwa pertandingan nanti akan berjalan sengit, mengingat kedua tim memang sedang dalam perfoma yang baik. Akan tetapi, dia yakin bahwa Italia bisa menaklukan Inggris di laga final.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami (Timnas Italia) adalah tim yang hebat dan kami bisa melakukannya," lanjutnya. Sementara itu, pemain berusia 28 tahun ini, tak bisa membela Timnas Italia karena mengalami cedera. Spinazzolla mengalami cedera robek pada bagian tendon Achilles kaki kanannya saat perempatfinal lawan Belgia. Kejadian itu membuat dirinya harus absen selama tujuh sampai delapan bulan. Meskipun tidak bisa bermain pada laga final, Spinazzola telah mengkofirmasi bahwa dirinya akan terbang ke Wembley untuk mendukung rekan timnya dari bangku penonton. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNews TV