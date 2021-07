LONDON - Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, terpilih sebagai Man of the Match pada pertandingan semifinal Piala Eropa 2020 antara Inggris kontra Denmark. The Three Lions sukses menyudahi perlawanan Tim Dinamit dengan skor tipis 2-1.

Harry Kane berkontribusi besar lewat gol penentunya di babak tambahan. Kane tepatnya mencetak gol tersebut di menit ke-104.

Berawal dari sepakan penalti, penyerang Tottenham Hotspur itu nyaris gagal setelah tembakannya berhasil dibaca kiper lawan. Akan tetapi, bola kemudian memantul kembali ke arah Kane yang langsung memasukkannya ke gawang.

Gol ini sekaligus menyudahi perlawanan Denmark di semifinal Piala Eropa 2020. Inggris yang melaju ke final akan menghadapi Italia yang lebih dulu lolos usai menumbangkan Spanyol lewat drama adu penalti.

Tidak hanya itu, Kane dinilai layak menerima penghargaan sebagai pemain terbaik karena dinilai telah memberikan kontribusi besar untuk permainan tim secara keseluruhan.

Packie Bonner selaku pengamat teknis UEFA mengatakan Kane berpengaruh besar pada sebagian besar peluang Inggris di laga kali ini. Untuk itu, Bonner pun merasa penyerang 27 tahun itu paling layak untuk mendapat penghargaan kali ini. "Pengaruh besar, dia terlibat dalam banyak permainan bagus dalam 90 menit," ujar Bonner dilansir dai laman resmi UEFA, Kamis (8/7/2021). "Dia memotong dan mengambil bola ju memberikan umpan yang bagus. Pergerakan dan umpan bagus untuk gol pertama, mendapat gol kedua yang sangat penting," pungkasnya.