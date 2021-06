MARC Klok resmi gabung Persib Bandung. Pengumuman itu disampaikan di akun Twitter resmi Persib Bandung, @persib.

“It’s Official. The Search is Over,” sambil menampilkan video Marc Klok dalam bentuk superhero.

Kepergian Marc Klok ini satu minggu setelah sang pemain resmi meninggalkan Persija Jakarta. Sebelumnya pada Rabu, 23 Juni 2021, gelandang berdarah Belanda ini meninggalkan Persija Jakarta.

Kepergian Marc Klok merupakan pukulan telak bagi Persija Jakarta. Sebab, Marc Klok merupakan gelandang andalan mereka saat menjuarai Piala Menpora 2021.

Sementara bagi Persib Bandung, kehadiran Marc Klok merupakan berkah. Hadirnya Marc Klok, membuat lini tengah Persib Bandung semakin berwarna.

Selain Dedi Kusnandar, ada juga Mohammed Bassim Rashid yang merupakan gelandang Timnas Palestina. Jadi, kehadiran Marc Klok membuat Persib Bandung Berjaya di Liga 1 2021?

(Ram)