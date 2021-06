JADWAL siaran langsung babak 16 besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV sudah dirilis. Rencananya, dari delapan laga babak 16 besar Piala Eropa 2020, sebanyak enam pertandingan di antaranya akan disiarkan secara langsung dua stasiun televisi milik MNC Group tersebut.

Laga pertama yang disiarkan RCTI dan iNewsTV mempertemukan Wales vs Denmark pada Sabtu, 26 Juni 2021 pukul 23.00 WIB. Wales dan Denmark lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2020 setelah sama-sama finis sebagai runner-up. Wales finis di posisi runner-up Grup A, sedangkan Denmark dari Grup B.

(Timnas Wales akan bertemu Denmark di babak 16 besar Piala Eropa 2020)

Kemudian, pada Minggu 27 Juni 2021 pukul 02.00 WIB, digelar laga Italia vs Austria. Sama seperti laga di atas, laga Italia vs Austria akan disiarkan RCTI dan iNews TV.

Gli Azzurri -julukan Italia– lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 dengan catatan istimewa. Melakoni tiga laga Grup A Piala Eropa 2020, Italia menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

Kemudian pada Senin 28 Juni 2021 pukul 02.00 WIB, digelar laga Belgia vs Portugal. Pertandingan ini masuk kategori final kepagian. Sebab, Belgia berstatus tim peringkat satu dunia, sedangkan Portugal datang dengan status juara bertahan.

(Portugal bertemu Belgia di 16 besar Piala Eropa 2020)

Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, giliran laga Kroasia vs Spanyol yang disiarkan RCTI dan iNewsTV. Sama seperti laga Belgia vs Portugal, laga ini masuk kategori big match.

Baik Kroasia dan Spanyol mempunyai kapasitas untuk melaju jauh di Piala Eropa 2020. Jadi, tim mana yang melaju lebih jauh?

Bagaimana dengan laga Prancis vs Swiss? Pertandingan ni rencananya disiarkan di RCTI dan iNewsTV pada Selasa 29 Juni 2021 pukul 02.00 WIB. Prancis yang datang dengan status juara Piala Dunia 2018, praktis ingin melanjutkan kejayaannya di Piala Eropa 2020.

(Prancis akan menghadapi Swiss di 16 besar Piala Eropa 2020)

Laga terakhir yang disiarkan RCTI dan iNewsTV mempertemukan Swedia vs Ukraina pada Rabu 30, Juni 2021 pukul 02.00 WIB. Bagaimana dengan dua laga lain yakni Belanda vs Republik Ceko dan Inggris vs Jerman?

Anda dapat menyaksikannya di pay TV MNC Group melalui saluran Soccer Channel dan On Channel.

Berikut jadwal siaran langsung babak 16 besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV

Sabtu, 26 Juni 2021

1. Pukul 23.00 WIB: Wales vs Denmark (Live di RCTI dan iNews TV)

Minggu, 27 Juni 2021

2. Pukul 02.00 WIB: Italia vs Austria (Live di RCTI dan iNews TV)

3. Pukul 23.00 WIB: Belanda vs Republik Ceko (Soccer Channel dan On Channel)

Senin, 28 Juni 2021

4. Pukul 02.00 WIB: Belgia vs Portugal (Live di RCTI dan iNews TV)

5. Pukul 23.00 WIB: Kroasia vs Spanyol (Live di RCTI dan iNews TV)

Selasa, 29 Juni 2021

6. Pukul 02.00 WIB: Prancis vs Swiss (Live di RCTI dan iNews TV)

7. Pukul 23.00 WIB: Inggris vs Jerman (Soccer Channel dan On Channel)

Rabu, 30 Juni 2021

8. Pukul 02.00 WIB: Swedia vs Ukraina (Live di RCTI dan iNews TV)

