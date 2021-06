SEBANYAK tiga big match tersaji di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Tiga big match yang dimaksud mempertemukan Belgia vs Portugal, Kroasia vs Spanyol dan Inggris vs Jerman.

Kita mulai dari laga Belgia vs Portugal. Laga Belgia vs Portugal dilangsungkan di Estadio La Cartuja, Sevilla pada Senin 28 Juni 2021 dini hari WIB. Kenapa laga ini disebut big match?

(Portugal akan menghadapi Belgia di 16 besar Piala Eropa 2020)

De Rode Duivels -julukan Belgia– saat ini berstatus tim peringkat satu dunia. Hal itu membuktikan kesolidan Romelu Lukaku dan kawan-kawan yang finis ketiga di Piala Dunia 2018.

Sementara Portugal, kemapanan skuad yang dibela Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tak perlu diragukan lagi. Seleccao das Quinas -julukan Portugal– datang ke Piala Eropa 2020 dengan status juara bertahan.

Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 23.00 WIB, digelar laga Kroasia vs Spanyol di Stadion Parken, Copenhagen. Kroasia datang ke Piala Eropa 2020 dengan status runner-up Piala Dunia 2018.

Sementara Spanyol, merupakan salah satu tim teras Benua Biru. Meski setelah juara Piala Eropa 2012 Spanyol tak pernah lagi menunjukkan tajinya, namun sulit mencoret La Furia Roja -julukan Spanyol– dari persaingan juara.

Terlebih, kepercayaan diri Spanyol lagi tinggi-tingginya. Sebab, di laga pamungkas Grup E Piala Eropa 2020, Spanyol menghancurkan Slovakia 5-0! (Timnas Spanyol dalam kepercayaan diri tinggi) Terakhir, ada laga Inggris vs Jerman yang dilangsungkan pada Selasa, 29 Juni 2021 pukul 23.00 WIB. Inggris dan Jerman kerap kali bertemu di fase-fase akhir turnamen besar seperti Piala Eropa dan Piala Dunia. Tentu yang paling diingat momen di final Piala Dunia 1966. Saat itu, wasit mensahkan gol ketiga Inggris yang dilesakkan Geoff Hurst pada masa perpanjangan waktu. Padahal, dalam siaran tayangan ulang terlihat, tembakan Geoff Hurst belum melewati garis gawang Jerman. Alhasil, skor berubah 3-2 untuk keenggulan Inggris saat itu. Pada akhirnya, Inggris menjadi juara setelah menang 4-2 atas Jerman. Menarik menanti tim-tim mana yang sanggup memenangkan pertandingan. Berikut jadwal lengkap babak 16 besar Piala Eropa 2020: Sabtu, 26 Juni 2021 Timnas Wales vs Timnas Denmark: Pukul 23.00 WIB Minggu, 27 Juni 2021 Timnas Italia vs Timnas Austria: Pukul 02.00 WIB Timnas Belanda vs Timnas Republik Ceko: Pukul 23.00 WIB Senin, 28 Juni 2021 Timnas Belgia vs Timnas Portugal: Pukul 02.00 WIB Timnas Kroasia vs Timnas Spanyol: Pukul 23.00 WIB Selasa 29 Juni 2021 Timnas Prancis vs Timnas Swiss: Pukul 02.00 WIB Timnas Inggris vs Timnas Jerman: Pukul 23.00 WIB Rabu 30 Juni 2021 Timnas Swedia vs Timnas Ukraina: Pukul 02.00 WIB