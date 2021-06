TIM Nasional (Timnas) Inggris dipastikan lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 dengan status juara Grup D. Kepastian itu didapat setelah The Three Lions -julukan Inggris– menang 1-0 atas Republik Ceko via gol yang dilesakkan Raheem Sterling.

Sementara itu, Kroasia dan Republik Ceko juga lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 sebagai perwakilan Grup D. Kroasia finis kedua, sedangkan Republik Ceko lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Lantas, siapa lawan Inggris di babak 16 besar Piala Eropa 2020? Skuad asuhan Gareth Southgate itu akan menghadapi runner-up Grup F Piala Eropa 2020.

Kabar buruknya, runner-up Grup F Piala Eropa 2020 berpotensi diisi tim kuat. Hal itu karena tiga tim kuat bercokol di Grup F, yakni Prancis, Jerman dan Portugal.

Saat ini setelah melalui dua pertandingan, Prancis duduk di puncak dengan koleksi empat angka, disusul jerman dan Portugal yang sama-sama mengoleksi tiga poin. Dalam laga pamungkas yang digelar pada Kamis 24 Juni 2021 dini hari WIB, Prancis akan menghadapi ketangguhan Portugal.

BACA JUGA: Daftar 12 Tim yang Lolos ke 16 Besar Piala Eropa 2020

Sementara di laga lain, Jerman akan menantang Hungaria. Sejauh ini, Prancis sudah dinyatakan lolos lewat jalur peringkat terbaik

Namun, Les Bleus -julukan Prancis– diyakini akan tampil habis-habisan kontra Portugal demi menyegel posisi juara grup. Begitu juga dengan Portugal yang berambisi meraih kemenangan demi memperbaiki posisi mereka. (Inggris bisa hadapi Prancis di 16 besar Piala Eropa 2020) Baik Portugal, Prancis dan Jerman mempunyai peluang yang sama untuk finis runner-up. Prancis finis runner-up jika imbang kontra Portugal, dan di saat bersamaan Jerman menghajar Hungaria. Sementara Jerman, akan finis di posisi dua jika menang atas Hungaria, kemudian di laga lain Prancis menang atas Portugal. Sementara Portugal, finis runner-up andai menang atas Prancis, namun di partai sebelah Jerman menumbangkan Hungaria. Laga Timnas Inggris vs runner-up Grup F Piala Eropa 2020 rencananya digelar di Stadion Wembley pada Selasa 29 Juni 2021. Hal itu berarti Inggris diuntungkan karena melakoni pertandingan di kandang sendiri. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV.