LONDON - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Inggris, Bukayo Saka, dinobatkan sebaga Man of the Match atau pemain terbaik saat The Three Lions menghadapi Republik Ceko di laga terakhir fase grup Piala Eropa 2020.

Pada laga tersebut, Inggris menang tipis 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak Raheem Sterling di babak pertama. Hasil ini sekaligus memastikan Inggris melaju ke babak 16 besar dengan status sebagai juara Grup D.

Meski tak ikut mencatatkan namanya di papan skor, Saka jadi salah satu pemain yang berkontribusi besar dalam kemenangan Inggris di laga kali ini.

Dilansir dari laman Whoscored, Rabu (23/6/2021), pemain milik klub Arsenal itu mendapat nilai rata-rata 7,13. Saka tercatat memiliki keakuratan umpan hingga 86% persen dari 29 umpan uang ia lepaskan di laga kali ini.

Tidak hanya itu, Saka yang bertugas sebagai gelandang juga cukup rajin membantu lini pertahanan ketika dibutuhkan. Hal itu ia buktikan dengan melakukan beberapa intersep pada alur permainan Republik Ceko.

Saka pun mengaku senang dengan pencapaiannya tersebut. Akan tetapi, kemenangan tim menurutnya tetap di atas penghargaan individu yang ia dapatkan kali ini. “Itu adalah penampilan yang sangat bagus dari kami malam ini. Kami memainkan beberapa hal bagus di waktu-waktu tertentu," ujar Saka usai pertandingan dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (23/6/2021). "Manajer mengatakan kepada saya untuk mengekspresikan diri, seperti yang telah saya lakukan untuk klub saya sepanjang musim," lanjutnya. "Penting bagi kami untuk berada di Wembley, kami memiliki banyak kepercayaan diri bermain di sini dan para penggemar seperti orang tambahan bagi kami. Ini adalah dorongan nyata bagi kami," pungkasnya.