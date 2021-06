SEVILLE – Man of the Match pertandingan antara tim nasional (Timnas) Spanyol melawan Polandia di matchday kedua Grup E Piala Eropa 2020 jatuh kepada Jordi Alba. Keputusan Alba terpilih menjadi Man of the Match pertandingan ini memang bisa dikatakan masuk akal.

Pasalnya, Alba memang berhasil menunjukkan performa mengesankan sepanjang pertandingan yang dimainkan di Olimpico de Seville tersebut. Alba mampu mengawal lini pertahanan dan membantu serangan dengan sama baiknya sepanjang pertandingan kontra Polandia.

Bahkan menurut catatan whoscored, Alba berhasil melepaskan 87% umpan akurat. Tidak hanya itu, pemain Barcelona tersebut juga tercatat dua kali memenangi duel, serta 6 kali key pass dalam pertandingan melawan Polandia tersebut.

Meski menunjukkan performa mengesankan, Alba nyatanya tetap gagal membawa Timnas Spanyol memenangkan pertandingan kontra Polandia. Pasalnya pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Dalam pertandingan tersebut, Timnas Spanyol memang tampil mendominasi. Bahkan skuad La Furia Roja –julukan Timnas Spanyol– mampu unggul lebih dahulu atas Polandia.

Adalah Alvaro Morata yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor pertandingan ini. Tembakan pemain Juventus tersebut usai meneruskan umpan akurat dari Gerard Moreno, gagal diamankan oleh kiper Polandia, Wojciech Szczesny.

Di sisa babak pertama, Timnas Spanyol pun beberapa kali mampu menebar ancaman ke lini pertahanan Polandia. Namun lantaran penyelesaian akhir yang buruk, membuat kesempatan demi kesempatan yang didapatkan Timnas Spanyol gagal jadi gol.

Sementara pada babak kedua, Polandia justru berhasil bangkit dari keterpurukan mereka. Polandia pun bahkan mampu menyamakan kedudukan di menit ke-59, melalui aksi dari Robert Lewandowski. Sundulan Lewandowski yang meneruskan umpan dari Kamil Jozwiak gagal diamankan Unai Simon. Hanya berjarak 4 menit, Timnas Spanyol sebenarnya berpotensi kembali unggul atas Polandia melalui eksekusi penalti Moreno. Akan tetapi tembakan 12 pass yang dilepaskan oleh penyerang Villarreal tersebut masih membentur tiang gawang. Hingga peluit panjang ditiupkan wasit bertanda usainya pertandingan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Timnas Spanyol pun harus puas bermain imbang 1-1 dengan Polandia dalam pertandingan ini. Dengan hasil tersebut, membuat kans Timnas Spanyol lolos ke babak 16 Besar Piala Eropa 2020 kian menipis. Pasalnya tim asuhan Luis Enrique itu kini masih tertahan di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup E Piala Eropa 2020.