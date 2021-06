TIM Nasional (Timnas) Belanda lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2020 setelah menang 2-0 atas Austria di matchday kedua Grup C, Jumat (18/6/2021) dini hari WIB. Setelah melakoni dua pertandingan, skuad asuhan Frank de Boer mengoleksi enam angka.

Berhubung menganut sistem head-to-head untuk menentukan posisi terbaik ketika ada dua tim yang memiiki poin sama, Belanda dipastikan keluar sebagai juara Grup C Piala Eropa 2020. Sebab, Belanda memenangkan laga kontra Austria dan Ukraina, dua tim yang saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di Grup C Piala Eropa 2020.

Hal itu berarti, hasil Belanda vs Makedonia Utara di laga pamungkas Grup C Piala Eropa 2020 pada Senin 21 Juni 2021 malam WIB sudah tak menentukan lagi bagi mereka. Sebab, kalah atau menang Belanda sudah dipastikan finis sebagai juara Grup C Piala Eropa 2020.

Lantas, siapa calon lawan Belanda di babak 16 besar Piala Eropa 2020? Belanda akan menghadapi salah satu dari peringkat tiga terbaik dari Grup D, E dan F.

Jika mengacu ke posisi saat ini, posisi tiga Grup D ditempati Kroasia, E (Swedia) dan F (Jerman). Namun, komposisi ini masih bisa berubah mengingat baik Grup D, E dan F baru melakoni satu pertandingan.

Andai pada akhirnya Belanda menghadapi salah satu dari laga di atas, butuh usaha ekstra bagi Memphis Depay dan kawan-kawan. Sebab, Kroasia merupakan tim kuat yang berstatus finalis Piala Dunia 2018.

Kekalahan 0-1 dari Inggris di matchday pertama Grup D Piala Eropa 2020 juga bisa dibilang karena mereka dijauhi dewi fortuna. Sementara Swedia dikenal sebagai tim solid. (Kroasia kalah 0-1 dari Inggris) Terbukti di laga perdana, Swedia sanggup menahan tuan rumah Spanyol 0-0. Bagaimana dengan Jerman? Meski sedang terburuk dalam tiga tahun terakhir, jangan pernah remehkan kemampuan Jerman. Jerman yang kalah 0-1 dari Prancis di laga pertama Grup F Piala Eropa 2020 benar-benar merepotkan juara Piala Dunia 2018 tersebut. Sayangnya, karena tak mempunyai penyerang berkelas dunia, serangan mereka kerap mentok.