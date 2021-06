AMSTERDAM – Gelandang Tim Nasional (Timnas) Belanda, Frenkie de Jong, ingin mengalahkan Makedonia Utara pada partai pamungkas Grup C Piala Eropa 2020. Padahal, hasil pertandingan kontra Makedonia Utara sudah tidak penting bagi Timnas Belanda yang telah lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2020 sebagai juara Grup C.

Timnas Belanda tergabung ke Grup C bersama Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara. Status juara Grup C diraih Timnas Belanda karena hasil positif pada dua pertandingan pertama mereka.

Timnas Belanda memulai perjalanan mereka di Piala Eropa 2020 dengan susah payah karena perlawanan berarti dari Ukraina. Oranje -julukan Timnas Belanda- harus berjuang hingga akhir pertandingan untuk mengalahkan Ukraina 3-2 di Johan Cruyff Arena, Amsterdam.

Selanjutnya, Timnas Belanda melawan Austria di Johan Cruyff Arena, Jumat (18/6/2021), dini hari WIB. Pertandingan berlajalan dengan ketet, tetapi Oranje mampu menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Hasil itu mengukuhkan Timnas Belanda di puncak klasemen sementara Grup C. De Jong dkk bahkan telah memastikan diri sebagai juara Grup C karena unggul head to head dengan Ukraina dan Austria yang sama-sama mengoleksi tiga poin.

Tekanan untuk Timnas Belanda sedikit berkurang setelah memastikan diri menjuarai Grup C dan lolos ke 16 besar. Akan tetapi, De Jong memastikan Timnas Belanda tidak akan berpuas diri dengan hasil saat ini.

Oleh sebab itu, De Jong menyatakan Timnas Belanda juga ingin memenangkan pertandingan kontra Makedonia Utara. Pertandingan pamungkas Grup C akan kembali berlangsung di Johan Cruyff Arena, Senin 21 Juni 2021, malam WIB. "Skenario yang sempurna, memenangkan grup dengan satu pertandingan tersisa. Tekanan untuk pertandingan terakhir tidak ada, meskipun kami masih ingin memenangkannya," ujar De Jong, dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (18/6/2021). Sementara itu, Pelatih Timnas Belanda, Frank de Boer, pun menyatakan pasukannya masih bisa menjadi lebih baik lagi di Piala Eropa 2020. Menurutnya, Timnas Belanda harus mempererat persatuan di antara pemain dan lebih memahami strategi mereka yang menggunakan formasi 3-5-2. "Anda harus tumbuh menjadi sebuah turnamen, terutama perasaan yang Anda miliki bersama sebagai sebuah tim, persatuan. Ini juga perasaan pada sistem yang kami mainkan, ketergantungan pada cara bermain," kata De Boer.