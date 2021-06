AMSTERDAM – Pelatih Tim Nasional (Timnsa) Belanda, Frank de Boer, yakin pasukannya masih bisa bermain lebih baik lagi di Piala Eropa 2020. Menurutnya, Oranje -julukan Timnas Belanda- akan tumbuh di dalam turnamen ini.

Timnas Belanda tergabung ke Grup C bersama Ukraina, Austria, dan Makedonia Utara. Timnas Belanda memulai perjalanan mereka di Piala Eropa 2020 dengan susah payah karena perlawanan berarti dari Ukraina.

Timnas Belanda harus berjuang hingga akhir pertandingan untuk mengalahkan Ukraina 3-2 di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Selanjutnya, Oranje mendapatkan tantangan dari Austria.

Pertandingan Belanda kontra Austria berlangsung di Johan Cruyff Arena, Jumat (18/6/2021), dini hari WIB. Permainan berlangsung cukup berimbang, tetapi Belanda mampu menyegel kemenangan meyakinkan 2-0 atas Austria berkat penalti Memphis Depay (11’) dan aksi Denzel Dumfries (67’).

Tambahan tiga poin membuat Belanda kukuh di posisi pertama klasemen sementara Grup C. Sekadar informasi, Belanda pun telah memastikan diri sebagai juara Grup C karena unggul head to head dengan Ukraina dan Austria yang sama-sama punya poin tiga.

Namun, De Boer menilai Timnas Belanda belum menyentuh puncak performa mereka. De Boer menilai Timnas Belanda harus mempererat persatuan di antara pemain dan lebih memahami strategi mereka yang menggunakan formasi 3-5-2.

“Anda harus tumbuh menjadi sebuah turnamen, terutama perasaan yang Anda miliki bersama sebagai sebuah tim, persatuan. Ini juga perasaan pada sistem yang kami mainkan, ketergantungan pada cara bermain,” kata De Boer, dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (18/6/2021). “Garis bawahi, kami berdiskusi bersama tentang apa yang dapat kami tingkatkan. ini berjalan dengan baik, ini bisa menjadi lebih baik,” ucap mantan juru taktik Ajax Amsterdam itu. “Itulah cara Anda tumbuh dalam sebuah turnamen dan persatuan yang kita miliki sekarang sangat penting,” tuturnya. Belanda masih memiliki satu pertandingan lagi di Grup C, yaitu melawan Makedonia Utara. Pertandingan itu kembali berlangsung di Johan Cruyff Arena, Senin 21 Juni 2021, malam WIB. Meski sudah pasti menjadi juara Grup C, Belanda diyakini tidak akan melepaskan pertandingan pamungkas kontra Makedonia Utara. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV.