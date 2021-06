PIALA Eropa 2020 sudah mengantongi tiga tim yang telah memastikan tempat di babak 16 besar. Mereka adalah Italia, Belgia, dan Belanda yang meraih poin sempurna pada dua pertandingan pertama mereka.

Italia lolos dari Grup A dengan penampilan luar biasa. Gli Azzurri -julukan Italia- membuka kampanye mereka dengan mengalahkan Turki 3-0 di Stadion Olimpico, Roma.

Kemenangan dengan skor 3-0 kembali dicatatkan Italia di Stadion Olimpico. Korban pasukan Roberto Mancini kali ini adalah Swiss. Alhasil, Italia pun kukuh di posisi pertama klasemen sementara Grup A dengan koleksi enam poin sekaligus lolos ke 16 besar.

Tiket 16 besar juga diraih Belgia dari Grup B. Seperti Italia, Belgia tidak terbendung pada dua pertandingan mereka, yaitu kontra Rusia dan Denmark.

Belgia menang telak 3-0 atas Rusia pada pertandingan pertama Grup B yang berlangsung di Stadion Krestovsky, St Petersburg. Setelah menang mudah atas Rusia, Belgia mendapatkan perlawanan berarti dari Denmark di Stadion Parken, Kopenhagen, Kamis 17 Juni 2021, malam WIB.

Belgia tertinggal lebih dulu karena gol cepat Yusuff Poulsen (2’). Belgia baru bisa menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol Thorgan Hazard (54’). Belgia pun memastikan kemenangan 2-1 melalui gol Kevin de Bruyne (70’). Kemenangan mengukuhkan posisi Belgia di puncak klasemen sementara Grup B.

Setelah Grup A dan B, Grup C pun mengirimkan wakilnya ke 16 besar, yaitu Belanda. Belanda memulai perjalanan mereka di Piala Eropa 2020 dengan susah payah karena perlawanan berarti dari Ukraina.

Belanda harus berjuang hingga akhir pertandingan untuk mengalahkan Ukraina 3-2 di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Setelah itu, Oranje -julukan Belanda- mendapatkan tantangan dari Austria.

Pertandingan Belanda kontra Austria berlangsung di Johann Cruyff Arena, Jumat (18/6/2021), dini hari WIB. Permainan berlangsung cukup berimbang, tetapi Belanda mampu menyegel kemenangan meyakinkan 2-0 atas Austria. Gol-gol kemenangan Belanda tercipta berkat penalti Memphis Depay (11’) dan aksi Denzel Dumfries (67’).

Tambahan tiga poin membuat Belanda kukuh di posisi pertama klasemen sementara Grup C. Sekadar informasi, Belanda pun telah memastikan diri sebagai juara Grup C karena unggul head to head dengan Ukraina dan Austria yang sama-sama punya poin tiga.

Berikut tiga tim yang sudah lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020:

Grup A - Italia

Grup B - Belgia

Grup C - Belanda

