JAKARTA - Presenter Piala Eropa 2020, Sere Kalina Florencia Sitorus, menyebut-nyebut timnas Portugal di akun Instagramnya. Pertanda Sere Kalina menjagokan Portugal di Piala Eropa 2020?

"Bae-bae fans Portugal, jangan sampe gue bawain match -nya. Chemistry gue sama CR7 ga pernah bener," ungkap Sere dalam Instagramnya @sere.kalina.

(Sere Kalina saat membawakan program Piala Eropa 2020)

Perempuan berusia 27 tahun ini antusias menjadi presenter pada Piala Eropa 2020 ini. Sebelumnya, ia pernah menjadi host kuis dan highlight pada EURO 2016 dan kini ia kembali didapuk menjadi presenter EURO 2020.

"Level Up! EURO 2016 kemarin aku jadi host kuis dan highlights. Tahun ini di EURO 2020 naik level jadi presenter thank you for the continuous supports and opportunities @officialrcti @rctisports @fabian.dharmawan @dini.putri21 sampai bertemu tengah malam di layar kaca selama sebulan ini guys!," tulis Sere Kalina.

Portugal sendiri membuka gelaran Piala Eropa 2020 dengan hasil manis. Menghadapi Hungaria di kandang lawan, Stadion Puskas Arena, Portugal menang 3-0! Cristiano Ronaldo pun menjadi bintang di laga tersebut lewat koleksi dua golnya.

Sekadar informasi, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) terpilih sebagai official broadcaster Piala Eropa 2020 yang bergulir dari 12 Juni hingga 12 Juli 2021.

Sebanyak 51 pertandingan, semua laga, disiarkan MNCN melalui televisi terestrialnya, yakni RCTI, MNCTV, dan iNews serta Pay TV dari PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV), yaitu MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan Playbox. Adapun, jadwal pertandingan hari ini adalah Finlandia melawan Rusia pada pukul 20.00 WIB. Selanjutnya, Turki vs Wales, pukul 23.00 WIB. Adapun, Italia vs Swiss akan disiarkan mulai pukul 02.00 WIB. Khusus Italia, jika mampu mengalahkan Swiss, mereka akan lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2020. Menarik menanti tim-tim mana yang memenangkan pertandingan. Saksikan laga timnas dari negara-negara di Benua Biru melalui RCTI, MNCTV, dan iNews serta Pay TV (MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan Playbox). Berikut jadwal siaran langsung Piala Eropa 2020 di TV MNC Group Malam Ini: Rabu, 16 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB: Finlandia vs Rusia (Live MNCTV, iNews TV, Soccer Channel dan On Channel) Pukul 23.00 WIB: Turki vs Wales (RCTI, iNews TV, Soccer Channel dan On Channel) Kamis, 17 Juni 2021 Pukul 02.00 WIB: Italia vs Swiss (RCTI, iNews TV, Soccer Channel dan On Channel) Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV