JAKARTA – Pencinta sepakbola di Tanah Air tak perlu khawatir ketinggalan laga-laga berkelas dari Piala Eropa 2020. Sebab, seluruh pertandingan (51 laga) Piala Eropa 2020 dapat disaksikan melalui TV berlangganan dari PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV), yaitu MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play.

Tak hanya di layar besar Pay TV, laga-laga Piala Eropa 2020 juga bisa disaksikan di smartphone Anda melalui Vision+. Jadi, kapan pun di mana pun bisa dengan login atau connect ID Pelanggan. Seluruh pertandingan eksklusif bisa disaksikan mulai 12 Juni hingga 12 Juli tanpa adanya hambatan di Pay TV PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) atau yang juga dikenal dengan MVN.

"MNC Vision Networks sebagai perusahaan TV berlangganan terbesar dan terlengkap di Indonesia selalu berkomitmen memberikan tayangan terbaik, berkualitas, dan bebas dari gangguan apa pun bagi pelanggannya, dalam hal ini para penggila bola. Dengan membawa tema ‘Tempatnya Gila Bola’, MVN menjadi tempat terlengkap untuk menyaksikan UEFA EURO 2020. Pelanggan bisa menyaksikan melalui large screen yaitu dengan MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play, sekaligus small screen dengan Vision+, di mana pelanggan bisa menikmati pertandingan dengan akun Pay TV yang sama di tiga gadget sekaligus. Kami juga berkomitmen menjadikan 'Tempatnya Gila Bola' rumah terbaik bagi penggila bola dengan adanya liga-liga unggulan nasional dan internasional lainnya seperti AFC Cup dan AFC Champions League." ujar Ade Tjendra selaku CEO MNC Vision Networks.

Baca Juga: Gelar "EUROSPHERE TikTok Challenge", MNC Vision dan MNC Play Siapkan Hadiah Rp20 Juta

“Dengan MNC Vision, semua tayangan dapat disaksikan dengan gambar yang lebih jernih karena menggunakan teknologi satelit S-Band yang tahan cuaca apa pun, K-Vision yang menggunakan parabola dengan kualitas gambar terbaik, dan MNC Play yang dilengkapi dengan internet super cepat dengan 100% Fiber Optic serta fitur TV Interaktif seperti Catch Up TV bisa nonton 7 hari ke belakang juga Timeshift dengan fitur Play, Pause, Rewind yang menjadikan pelanggan tidak akan tertinggal moment apapun termasuk gol-gol keren. Jadi, dapat dipastikan nonton UEFA EURO 2020 akan lebih seru, lancar, dan bebas dari gangguan apapun dengan MNC Vision Networks," tambah Adita Widyansari, selaku Director Pay TV Product Marketing & Subscriber Management MNC Vision Networks.

“Para pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi di era digital ini pun tetap bisa menikmati seluruh pertandingan UEFA EURO 2020 kapan pun di mana pun melalui small screen, yaitu dengan aplikasi Vision+. Pelanggan juga bisa menikmati fitur Catch Up TV untuk nonton ulang hingga 7 hari ke belakang, sehingga pelanggan tidak akan ketinggalan pertandingan favorit dan momen best goal yang ditunggu-tunggu dan satu lagi kami juga siapkan highlight pertandingan & best goal yang sayang untuk dilewatkan. Untuk menikmati keseruan UEFA EURO 2020 melalui small screen, pelanggan TV berlangganan MNC Vision Networks harus login atau connect ke aplikasi Vision+ menggunakan akun Pay TV-nya”, ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ MNC Vision Networks.

Keseruan ‘Tempatnya Gila Bola’ tidak hanya berhenti sampai di situ. Bahkan kini, MNC Vision Networks bekerja sama dengan MotionBanking dalam menghadirkan Promo Cashback 100% untuk pembelian Paket Soccer selama pertandingan UEFA EURO 2020 berlangsung dengan pembukaan rekening hingga 30 September 2021. Aplikasi MotionBanking dapat diunduh melalui AppStore/ PlayStore.

[22.04, 15/6/2021] Ramdani Bur Okezone: MVN selalu menghadirkan promo seru dan menarik bagi para pelanggan. Dengan buka rekening online dan download MotionBanking, pelanggan yang membeli Soccer Pack untuk menyaksikan UEFA EURO 2020 bisa mendapatkan cashback 100%. Promo ini dapat dinikmati pelanggan baru maupun pelanggan lama hingga 12 Juli 2020 atau selama UEFA EURO 2020 berlangsung. Nikmati keseruan ‘Tempatnya Gila Bola’ dengan nonton UEFA EURO 2020 bersama MNC Vision Networks. Nonton lebih seru, lebih lengkap, dan bebas dari gangguan apapun! Dapatkan informasi lengkap & terbaru seputar PT MNC Vision Networks dengan mengunjungi: www.mncvision.id, www.k-vision.tv, www.mncplay.id, dan www.visionplus.id Terlepas dari itu, tim mana yang akan menjadi kampiun Piala Eropa 2020? Prancis, Portugal atau muncul tim kejutan?