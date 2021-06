JADWAL siaran langsung Piala Eropa 2020 di MNC Group, Minggu (13/6/2021) sudah dirilis. Rencananya dari Minggu (13/6/2021) malam hingga Senin 14 Juni 2021 dini hari WIB akan dilangsungkan tiga laga berkelas dari turnamen Piala Eropa 2020. Anda pun tak perlu khawatir karena semua laga dapat disaksikan di jaringan televisi MNC Group.

Laga pertama yang disiarkan mempertemukan Tim Nasional (Timnas) Inggris vs Kroasia dalam pertama Grup D Piala Eropa 2020. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Wembley, London, ini dapat disaksikan mulai pukul 20.00 WIB.

(Timnas Inggris akan menghadapi Kroasia malam ini)

Partai ulangan semifinal Piala Dunia 2018 ini dapat Anda saksikan di televisi berbayar milik MNC Group, yakni MNC Vision Networks (MVN), tepatnya di saluran Soccer Channel dan On Channel.

Banyak orang berpandangan, tim yang memenangkan laga ini akan finis sebagai juara Grup D Piala Eropa 2020. Sebab, dua lawan mereka di Grup D Piala Eropa 2020, Republik Ceko dan Skotlandia, levelnya dinilai masih di bawah Inggris dan Kroasia.

Kemudian pada pukul 23.00 WIB, giliran laga perdana Grup C Piala Eropa 2020 yang dipertandingkan. Kali ini mempertemukan Timnas Austria vs Makedonia Utara, yang dilangsungkan di Bucharest, Rumania.

Selintas, Timnas Austria dijagokan di laga ini. Namun, jangan remehkan kekuatan Makedonia Utara racikan Igor Angelovski.

Sebab, Goran Pandev dan kawan-kawan dalam tren positif. Dalam empat laga terkini, mereka tidak terkalahkan dengan koleksi tiga menang dan satu imbang.

(Makedonia Utara saat kalahkan Jerman 2-1)

Bahkan medio Maret 2021, Makedonia Utara menumbangkan Jerman 2-1 di kandang lawan dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa!

Karena itu, pantang bagi Austria lengah sedikit saja. Sebab, Makedonia Utara berpotensi menghadirkan kejutan kepada mereka.

Kemudian, laga terakhir pada Minggu 13 Juni 2021 waktu Eropa, atau Senin 14 Juni 2021 pukul 02.00 WIB mempertemukan Timnas Belanda vs Ukraina. Sama seperti Austria vs Makedonia Utara, ini merupakan lanjutan Grup C Piala Eropa 2020.

Belanda diuntungkan di laga ini. Sebab, Belanda akan melakoni pertandingan kontra Ukraina di kandang sendiri, yakni Johan Cruyff Arena, Amsterdam.

Berikut jadwal siaran langsung Piala Eropa 2020 di MNC Group, Minggu 13 Juni 2021

Minggu, 13 Juni 2021

Pukul 20.00: Timnas Inggris vs Kroasia (Live Soccer Channel dan On Channel)

Pukul 23.00: Timnas Austria vs Makedonia Utara (RCTI, iNews TV, Soccer Channel dan On Channel)

Senin, 14 Juni 2021

Pukul 02.00 WIB: Timnas Belanda vs Ukraina (RCTI, iNews TV, Soccer Channel dan On Channel)

