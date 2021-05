MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tidak mau timnya menjadi Barcelona kedua di kandang AS Roma, Stadion Olimpico. Dia menyatakan Man United datang ke Italia untuk memenangkan leg II semifinal Liga Eropa 2020-2021.

Man United punya modal besar jelang leg II. The Red Devils -julukan Man United- menang telak 6-2 atas AS Roma dalam leg I di Old Trafford pada pekan lalu.

Kemenangan besar itu terasa makin manis untuk Man United karena diraih setelah tertinggal 1-2 lebih dulu. Hasil itu pun membuat satu kaki Man United telah berada di final.

Man United hanya akan gugur jika AS Roma bisa mengalahkan mereka empat gol tanpa balas. Akan tetapi, banyak pihak menilai peluang AS Roma untuk membalikkan keadaan sangat kecil.

Namun, Soslkjaer tidak mau terlena dengan kemenangan besar di Old Trafford. Dia belajar dari pengalaman pahit Barcelona saat berhadapan dengan AS Roma di perempatfinal Liga Champions 2018-2019.

Saat itu, Barcelona mengalahkan AS Roma 4-1 pada leg I di Camp Nou. Akan tetapi, AS Roma menciptakan keajaiban dengan mengalahkan Barcelona 3-0 di Stadion Olimpico pada leg II.

Solskjaer tidak mau hal serupa menimpa Man United karena mengira diri mereka telah lolos ke final. Oleh sebab itu, Solskjaer tetap mengincar kemenangan pada Jumat dini hari nanti. “Kami tidak akan bermain berdasarkan hasil (sebelumnya). Kami akan bermain untuk memenangkan pertandingan itu" kata Solskjaer dalam konferensi persnya, dikutip dari Football Italia, Kamis (6/5/2021). “Saya pikir itulah satu-satunya cara kami dalam memainkan permainan ini. Tentu saja, mungkin ada satu atau dua perubahan dalam pemilihan pemain, tetapi kami harus melaju ke final,” tuturnya. "Semua orang mengatakan itu sudah selesai, tetapi saya telah melihat kekecewaan yang lebih besar sebelumnya. AS Roma mengalahkan Barcelona di leg kedua setelah tertinggal 4-1,” ucap juru taktik asal Norwegia itu.