LONDON – Chelsea dipastikan tetap akan tampil maksimal saat menjamu Real Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions 2020-2021 pada Kamis 6 Mei 2021 dini hari WIB. Sang pelatih, Thomas Tuchel, bahkan cukup percaya diri Chelsea bisa lolos ke final kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Kepercayaan diri itu diakui Tuchel berasal dari para pemainnya, yang tentunya dianggap pelatih asal Jerman tersebut mampu mengalahkan Madrid. Namun, dari sekian banyak penggawa Chelsea, Tuchel paling merasa beruntung karena memiliki Ngolo Kante di timnya.

Sebab menurut Tuchel, Kante adalah sosok yang paling dibutuhkan sebuah tim untuk bisa menjadi juara. Kehebatan Kante bermain sebagai seorang gelandang diakui Tuchel sebagai salah satu yang terbaik saat ini.

Kehadiran Kante benar-benar mendongkrak rasa percaya diri Tuchel. Jadi, Tuchel memastikan bakal memaksimalkan Kante saat menghadapi Madrid di Stadion Stamford Bridge nanti.

“Dia (Kante) adalah pria yang Anda butuhkan untuk memenangkan trofi, itulah mengapa kami sangat, sangat bahagia dia ada di tim ini. Dia sungguh luar biasa,” jelas Tuchel, seperti yang disadur dari laman resmi UEFA, Rabu (5/5/2021).

“Dia sangat pendiam, dia suka menghabiskan waktu sendirian. Dia tidak berisik, tapi saya melihatnya sering tersenyum, berinteraksi dengan siapa pun, tapi dengan caranya sendiri,” lanjut mantan pelatih Paris Saint-Germain tersebut.

“Saya sangat senang bahwa pemain seperti dia ada. Dia menyenangkan untuk ditonton. Dia memiliki mentialitas sebagai penolong sejati (untuk Chelsea),” tambahnya.

Dengan perkataan Tuchel tersebut, maka dapat dipastikan bahwa ia bakal memaksimalkan potensi yang dimiliki Kante. Gelandang asal Prancis itu tampaknya akan menjadi pemain yang diandalkan Tuchel untuk mengacak-acak permainan Madrid.

Bila mengingat kejadian di leg pertama antara Madrid vs Chelsea, Kante pun menjadi sosok pemain yang paling membuat skuad asuhan Zinedine Zidane kesulitan. Sebab Kante mampu bermain dengan sangat baik di berbagai sisi.

Gara-gara penampilannya yang luar biasa itu, Kante pun mendapatkan status pemain terbaik atau man of the match di laga Madrid vs Chelsea yang berakhir imbang 1-1.