MANCHESTER United menang 6-2 atas AS Roma di leg I semifinal Liga Eropa 2020-2021 yang dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Jumat (30/4/2021) dini hari WIB. Gol-gol Man United dilesakkan Bruno Fernandes pada menit 9 dan 71, Edinson Cavani (48’ dan 64’), Paul Pogba (75’) dan Mason Greenwood (86’).

Sementara itu, dua gol AS Roma dicetak Lorenzo Pellegrini pada menit 15 dan Edin Dzeko (33’). Kelar pertandingan, sejumlah rekor pun tercipta. Apa saja?

Berikut 5 fakta laga Manchester United bantai AS Roma 6-2:

5. Bruno Fernandes Pamer Ketajaman

Meski berposisi sebagai gelandang, jumlah gol Bruno Fernandes sangatlah banyak. Berkat tambahan dua gol di laga dini hari tadi, Bruno Fernandes telah mengemas 26 gol dari 52 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Jika dibandingkan pemain-pemain yang mentas di Liga Inggris, jumlah gol Bruno Fernandes hanya kalah dari Harry Kane (31) dan Mohamed Salah (29).

4. Edin Dzeko Akrab dengan Gawang Man United

Edin Dzeko ternyata akrab dengan gawang Manchester United. Dalam lima pertandingan terakhir kontra Man United di Old Trafford, Dzeko enam kali mengoyak jala gawang si Merah.

3. Tiga Pergantian Pemain





Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, membuat sesuatu yang jarang dilakukan. Fonseca mengganti tiga pemain di babak pertama, yakni mengeluarkan Jordan Veretout, Pau Lopez dan Leonardo Spinazzolla.

Kemudian, ia menarik masuk Gonzalo Villar, Antonio Mirante dan Bruno Peres. Semenjak Liga Eropa berganti format pada 2009, ini merupakan yang pertama ada tiga pergantian di babak pertama.

2. Edinson Cavani Cetak Rekor





Edinson Cavani menjadi pemain kedua tertua yang mengemas gol di kompetisi antarklub Eropa (34 tahun 74 hari). El Matador –julukan Cavani– hanya kalah dari Philippe Cocu (34 tahun 187 hari) yang mencetak gol saat PSV menghadapi AC Milan di leg II semifinal Liga Champions 2004-2005.

1. Ulang Ketajaman





Manchester United akhirnya mencetak enam gol dalam satu laga kompetisi antarklub Eropa setelah menunggu 14 tahun. Terakhir kali Man United mencetak enam gol pada April 2007.

Uniknya, klub yang mereka berondong juga AS Roma. Saat itu bermain di Stadion Old Trafford dalam lanjutan leg II perempatfinal Liga Champions 2006-2007, Man United menghancurkan AS Roma 7-1.