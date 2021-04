MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, bermimpi mempersembahkan trofi juara untuk timnya musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan sang pelatih jelang timnya berlaga di babak semifinal Liga Eropa 2020-2021.

Manchester United akan menghadapi AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Eropa 2020-2021. Setan Merah akan terlebih dulu menjamu AS Roma di Old Trafford pada Jumat 30 Mei 2021 dini hari WIB.

"Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan pada hari saya bisa mengangkat trofi untuk klub ini sebagai manajer, "ujar Solskjaer dilansir dari laman resmi UEFA, Kamis (29/4/2021).

"Untuk itulah kami sedang membangun. Ini adalah tim andalan, tetapi ambisi kami adalah menyelesaikan musim ini dengan trofi dan untuk merayakannya. Saya tahu apa artinya itu bagi tim," ujarnya lagi.

"Ketika Anda sampai pada urusan akhir musim, pertama-tama berada di sana untuk pertandingan penting, memiliki kepercayaan diri dan keyakinan, tetapi tentu saja memiliki keberuntungan dan kualitas yang dibutuhkan," ujar Solskjaer lagi.

"Kami telah melakukannya dengan sangat baik untuk mencapai lima semifinal. Sekarang kami ingin melangkah lebih jauh," tandasnya.

Selain berpeluang meraih gelar juara di level Eropa, Solskjaer juga masih punya kesempatan untuk membawa Man United menjadi kampiun di kompetisi domestik. Hal itu bisa terjadi andai Man United bisa menyapu bersih lima laga tersisa dengan kemenangan dan berharap rival mereka, Manchester City mengalami kekalahan tak terduga di sisa pertandingan mereka musim ini. Sebagai catatan, saat ini Man United menempati peringkat kedua di klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021 dengan koleksi 67 poin. Bruno Fernandes dan rekan-rekan terpaut 10 angka dari Manchester City yang berada di puncak klasemen sementara musim ini.