MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mempersiapkan timnya dengan baik untuk leg I semifinal Liga Eropa 2020-2021 kontra AS Roma. Pertandingan itu akan berlangsung di kandang Man United, Old Trafford, Jumat 30 April 2021, dini hari WIB.

Solskjaer memperhatikan AS Roma pada musim lalu karena Chris Smalling dipinjamkan ke sana. Akan tetapi, setelah Smalling pindah permanen ke AS Roma pada awal musim ini, Solskjaer jarang memperhatikan I Lupi -julukan AS Roma- lagi.

Solskjaer bahkan pernah berkomentar miring tentang AS Roma. Komentar itu keluar saat menjawab pertanyaan dari awal media tentang AS Roma saat Man United baru saja mengalahkan Granada 2-0 di perempatfinal.

“Saya tidak mengenal mereka (AS Roma) dan saya belum melihat mereka bermain,” jawab Solskjaer soal AS Roma.

BACA JUGA: Man United vs AS Roma, Solskjaer Anggap Edin Dzeko Berbahaya

Komentar Solskjaer membuat suporter AS Roma di Italia marah. Mereka bahkan menempelkan poster Solskjaer di depan tempat latihan I Lupi sebagai bentuk protes.

BACA JUGA: Man United vs AS Roma, Solskjaer Tegaskan Dirinya Hormati I Lupi

Poster itu menampilkan Solskjaer beserta komentarnya tentang AS Roma dan permintaan suporter agar tim idola mereka membuat juru taktik asal Norwegia itu tahu siapa I Lupi. Kemarahan suporter AS Roma telah sampai ke telinga Solskjaer.

Solskjaer mengklarifikasi, bahwa pernyataannya itu tidak bermaksud untuk meremehkan AS Roma. Juru taktik asal Norwegia itu bahkan mengaku tahu sejarah klub Ibu Kota Italia tersebut. Solskjaer pun telah menganalisis kekuatan AS Roma setelah tahu Man United bertemu mereka di semifinal. Persiapan Solskjaer dan Man United telah cukup matang untuk leg I Liga Eropa musim ini. “Saya tahu tentang sejarahnya. Saya tahu tentang kualitasnya,” kata Soslkjaer, mengutip dari laman resmi Man United, Kamis (29/4/2021). “Dengan Chris (Smalling) berada di sana musim lalu, kami mengikuti mereka. Kemudian mereka merekrut Chris dan kami tidak terlalu memperhatikan mereka, tetapi kami telah menganalisisnya sejak kami dipastikan bertemu mereka,” ujarnya. Sekadar informasi, selang sepekan dari leg I, Man United akan bertandang ke markas AS Roma, Stadion Olimpico, dini hari WIB. Untuk mempermudah langkah ke final, The Red Devils -julukan Man United- harus meraih hasil positif pada leg I.