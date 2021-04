PARIS – Pelatih Manchester City Josep Guardiola berharap timnya menampilkan permainan yang apik dalam leg 1 babak semifinal Liga Champions 2020-2021, Kamis 29 April 2021 dini hari.

Laga itu akan menghadirkan Manchester City dan Paris Saint-Germain (PSG). Guardiola pun sudah menyiapkan beragam motivasi ia berikan demi menjaga fokus pemainnya agar dapat menang dan tampil di partai final.

Salah satu motivasi yang ia terapkan kepada para pemain berupa kalimat mistis yang diberikan mantan pelatihnya, Johan Cruyff pada 1992 silam. Kalimat ini menurutnya ampuh mengantarkan Guardiola cs meraih gelar juara di zamannya saat menjadi pemain.

Guardiolla sempat merasakan masa kejayaannya sebagai pemain di bawah asuhan Johan Cruyff di Barcelona. Pelatih asal Belanda ini mempercayai Guardiolla sebagai andalannya sepanjang tahun 1990 hingga 1996.

Guardiolla pun dikenal sebagai pemain yang cerdas dan mampu menjadi jenderal lapangan tengah Barcelona pada saat itu. Beberapa nasihat dan ajaran fundamental yang selalu ditanamkan Cruyff membentuk Guardiolla bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini.

Petuah-petuah hasil didikan Cruyff pun selalu teringat dan terbawa hingga kini ia menjadi pelatih. Tak jarang, petuah itu ia yakini menjadi semacam “mantra” di setiap timnya menjalani laga berat hingga menjadi juara.

“Saya belajar dari Johan Cruyff, nikmati permainannya. Nikmati tanggung jawab. Nikmati tekanannya. Itu adalah elite,” kata pelatih kelahiran 18 Januari 1971 ini dikutip dari laman resmi klub.

“Kalimat mistis sebelum kami memainkan final di Wembley melawan Sampdoria pada tahun 1992. Dia berkata 'pergi keluar dan nikmati'. Saya tahu saya tidak akan mengatakan ini karena saya bukan Johan Cruyff,” sambungnya.

Kalimat itu pun yang ia tekankan kepada para pemainnya jelang laga melawan PSG nanti. Ia ingin pemainnya menikmati jalannya pertandingan dengan rileks dan tak terlarut dalam tekanan.

“Itulah mengapa yang terbesar memenangkan kompetisi ini karena mereka bermain seperti pertandingan persahabatan. Itulah yang ingin saya lihat di tim saya,” ucap Guardiola

“Kami merasa terhormat menjadi salah satu dari empat tim terbaik musim ini dan itu harus dinikmati. Inilah yang ingin saya lihat pada pemain saya,” tambahnya.

Kick off pertandingan antara Man City vs PSG tersebut akan dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB. Leg pertama babak semifinal antara Manchester City vs PSG itu akan dilangsungkan lebih dulu di Parc des Princes.