PRAHA – Winger Arsenal, Bukayo Saka, senang bukan main timnya menang 4-0 atas Slavia Praha di leg II perempatfinal Liga Eropa 2020-2021, Jumat (16/4/2021) dini hari WIB. Pemain asal Inggris ini menilai, Arsenal menunjukkan karakternya dalam laga ini,

Hasil ini pun mengantarkan Arsenal ke semifinal Liga Eropa 2020-2021 setelah unggul telak dengan agregat 5-1. Di semifinal, Arsenal akan ditantang wakil Spanyol, Villarreal.

Gol-gol Arsenal sendiri dilesatkan melalui kaki Nicolas Pepe (18’) dan penalti Alexandre Lacazette (22’) dan Bukayo Saka (24’). Kemudian Arsenal memperlebar keunggulan di babak kedua melalui Lacazette (77’).

Dengan kepastian The Gunners mengantongi tiket ke semifinal ini, gelandang sekaligus pencetak gol pada pertandingan ini, Bukayo Saka, bangga atas perjuangan rekan-rekannya. Ia menilai Arsenal menunjukkan karakter yang sesungguhnya.

"Luar biasa dari awal hingga akhir. Kami sangat senang. Saya pikir kami menunjukkan karakter yang nyata. Kami terus melaju, kami sangat kuat di babak pertama dan cukup banyak yang kelelahan," ucap pemain kelahiran Inggris ini kepada BT Sport dilansir dari laman resmi UEFA.

"Saya merasa di leg pertama kami bermain sangat baik tetapi tidak memanfaatkan peluang secara benar. Cara kami menekan membuat mereka tidak bisa keluar. Kami mengontrol permainan. Pergerakan, rotasi, mereka tidak bisa menghentikan kami," ujarnya.

Saka pun menilai timnya memang pantas untuk bersaing lebih jauh di kompetisi ini. Menurutnya, Arsenal bukanlah tim yang bisa dianggap remeh meski terseok-seok di Liga Inggris.

"Saya pikir itu menunjukkan kepada semua orang betapa menyenangkannya kami dan apa yang bisa kami lakukan. Saya pikir kami adalah tim yang hebat dan ketika kami bermain seperti ini, sangat luar biasa untuk terlibat. Kami perlu melakukannya. tidak membuat kesalahan konyol. Kami memiliki peluang besar untuk mencapai final,”ujarnya.

Di babak semifinal Arsenal akan bertandang ke markas Villarreal lebih dulu pada leg pertama yang berlangsung Jumat 30 April 2021 dini hari WIB. Kemudian leg dua giliran di kandang Arsenal pada Jumat 7 Mei 2021 dini hari WIB.

Sementara itu, semifinal lain mempertemukan Manchester United vs AS Roma. Hal itu berarti, potensi terciptanya All English Final di Liga Eropa 2020-2021 sangat mungkin terjadi.