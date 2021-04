JIKA Anda pencinta sepakbola sejati, nama Carlos “Kaiser” Henrique mungkin sudah tak asing lagi. Sebab, nama pemain yang satu ini sudah cukup tersohor selama menjalani karier sebagai pesepakbola profesional, meski sejatinya dia tidak pernah bermain bola.

Kaiser yang memiliki kecintaan terhadap sepakbola berhasil menorehkan karier gemilang. Bahkan, dia pernah dikontrak klub-klub elite Brasil, seperti Palmeiras, Flamengo, Bangu, Botafogo, dan Vasco Da Gama.

Melihat nama-nama klub yang pernah dibelanya tersebut, Kaiser bisa dikatergorikan sebagai pesepakbola hebat. Apalagi, pria kelahiran 1963 tersebut mengaku bermain dalam posisi striker selama berkarier di dunia sepakbola.

Akan tetapi, kita ternyata tertipu oleh catatan tersebut. Kaiser nyatanya tidak pernah bermain bola di lapangan walau telah menandatangani kontrak dengan klub-klub elite di Brasil tersebut.

Kaiser memang memiliki kedekatan dengan para bintang Brasil yang membuatnya mendapat akses untuk bergabung dengan klub elite. Suatu hari, dia pun menjamu para bintang tersebut di sebuah pesta yang sangat meriah.

Karena merasa berjasa, Kaiser akhirnya meminta para bintang Brasil tersebut untuk merekomendasikannya ke klub profesional. Namun begitu, Kaiser mengakui bahwa dia tidak memiliki kapasitas sebagai pesepakbola.

Alhasil, ketika mendapat kontrak dengan klub, Kaiser berhasil membuat pelatih percaya kepadanya dengan modal ketenaran dan wajah tampan. Sayangnya ketika pertandingan tiba, Kaiser mencoba menipu sang pelatih.

Ketika ditunjuk untuk bermain, dia akan tiba-tiba mengeluh kesakitan dan mengaku cedera. Bahkan saat terpaksa harus bermain, dia akan melakukan pelanggaran keras terhadap lawan supaya mendapat kartu merah.

Meski begitu, Kaiser memiliki alasan tersendiri untuk membuat kebohongan tersebut. Ia mengaku tidak bisa meninggalkan dunia sepakbola. Hal itu diungkapkan dalam cuplikan dokumenter terbaru berjudul 'Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football'.

“Saya selalu ingin berada di sekitar pemain sepakbola. (Soal tak pernah bermain) saya sebenarnya hanya malas bermain saja,” ucap Kaiser dalam video dokumenter tentangnya itu.