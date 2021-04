SEBANYAK empat pertandingan mewarnai pekan 30 Liga Inggris 2020-2021. Dari empat pertandingan itu, ada dua yang mencuri perhatian, yakni kekalahan telak Chelsea dari tamunya West Bromwich Albion, serta kemenangan Liverpool atas Arsenal di Stadion Emirates.

Kekalahan telak Chelsea di Stadion Stamford Bridge membuka rangkaian pertandingan pekan 30 Liga Inggris 2020-2021. Si Biru harus menelan malu usai dibantai West Bromwich Albion dengan skor telak 2-5.

Baca juga: Diogo Jota 2 Gol, Liverpool Gilas Arsenal 3-0 di Stadion Emirates

Chelsea sebetulnya unggul lebih dulu berkat gol Christian Pulisic di menit 27. Sayangnya, petaka hadir dua menit berselang ketika Thiago Silva dikartu merah. Unggul jumlah pemain membuat West Bromwich Albion berada di atas angin.

The Baggies lantas membombardir gawang Edouard Mendy hingga sempat unggul jauh 4-1. Mason Mount sempat memperkecil skor menjadi 4-2, tetapi kemudian Callum Robinson memastikan tim tamu menang telak 5-2. Itu menjadi kekalahan pertama Chelsea di era kepelatihan Thomas Tuchel.

Baca juga: Kalah 2-5 dari West Brom, Chelsea Telan Kekalahan Perdana di Bawah Asuhan Tuchel

Laga seru lainnya tersaji di Stadion King Power antara Leicester City vs Manchester City. The Foxes berharap dapat meraih angka penuh untuk terus berada di jalur persaingan juara. Namun, The Citizens terbukti terlalu kuat.

Benjamin Mendy mengawali kemenangan timnya pada menit 58. Gabriel Jesus kemudian mencetak gol pada menit 74 guna memastikan Man City membawa pulang kemenangan 2-0 atas Leicester City.

Berikutnya, ada laga antara Leeds United vs Sheffield United yang berlangsung di Stadion Elland Road. The Peacocks sukses memetik angka penuh berkat kemenangan tipis 2-1 atas The Blades. Duel seru antara Arsenal vs Liverpool menutup rangkaian pekan 30 Liga Inggris 2020-2021 yang dihelat pada Sabtu 3 April sore waktu setempat. Laga tersebut sempat berjalan membosankan di babak pertama hingga skor kacamata tercipta. Perubahan yang dilakukan Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengubah jalannya laga. Pemain pengganti Diogo Jota sukses mengemas dua gol. Satu gol tambahan datang dari kaki Mohamed Salah sehingga Liverpool menang telak 3-0 atas Arsenal. Berikut hasil lengkap Liga Inggris 2020-2021: Chelsea vs West Bromwich Albion 2-5 Leeds United vs Sheffield United 2-1 Leicester City vs Manchester City 0-2 Arsenal vs Liverpool 0-3