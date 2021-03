NYON – Undian Perempatfinal Liga Champions 2020-2021 telah rampung. Sejumlah partai menarik bakal menghibur para pecinta Liga Champions sekalian. Dua yang mencuri perhatian adalah Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Real Madrid vs Liverpool .

Laga Bayern Munich vs PSG dipastikan seru. Sebab, laga tersebut merupakan ulangan Final Liga Champions 2019-2020. Les Parisien pasti masih menyimpan dendam atas kekalahan di Lisbon, Portugal.

Ulangan Final Liga Champions juga terjadi pada laga antara Real Madrid vs Liverpool. Kedua kesebelasan pernah bersua pada Final Liga Champions 2017-2018 yang dimenangi Real Madrid dengan skor 3-1.

Sementara itu, Manchester City akan bertemu Borussia Dortmund. Keduanya pernah dua kali bertemu sepanjang sejarah. Die Schwarzgelben unggul dalam rekor pertemuan itu dengan sekali menang dan sekali imbang.

Laga terakhir adalah antara FC Porto vs Chelsea. Kedua kesebelasan sudah pernah bertemu sebanyak delapan kali. Chelsea unggul dengan mencatatkan lima kemenangan, sekali imbang, dan sisanya dimenangi FC Porto.

Selain undian Perempatfinal, UEFA juga mengundi babak semifinal. Pemenang antara Bayern vs PSG akan bersua dengan pemenang laga Man City vs Borussia Dortmund. Sementara satu lagi, mempertemukan pemenang antara Real Madrid vs Liverpool dengan FC Porto vs Chelsea.

Leg I Babak Perempatfinal Liga Champions 2020-2021 akan dilaksanakan pada 7-8 April dini hari WIB. Sedangkan Leg II Babak Perempatfinal Liga Champions digelar sepekan kemudian, atau 14-15 April mendatang. Berikut Hasil Undian Babak Perempatfinal Liga Champions 2020-2021: Manchester City vs Borussia Dortmund FC Porto vs Chelsea Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (PSG) Real Madrid vs Liverpool *disebut pertama adalah tuan rumah leg I.