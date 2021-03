LIGA Eropa 2020-2021 telah memainkan semua pertandingan leg I babak 16 besar pada Jumat (12/3/2021), dini hari WIB. Sebanyak delapan pertandingan tersaji pada dini hari tadi, tetapi ada tiga yang menarik untuk dibahas, yaitu laga Manchester United vs AC Milan, Olympiakos vs Arsenal, dan Tottenham Hotspur vs Dynamo Zagreb.

Mari bahas pertandingan Man United vs Milan yang berlangsung di Old Trafford, terlebih dahulu. Pertandingan berjalan sengit sejak babak pertama karena kedua kesebelasan bermain terbuka.

Milan sempat mencetak dua gol lebih dulu pada awal babak pertama. Akan tetapi, gol Rafael Leao dan Franck Kessie dianulir oleh wasit. Leao terjabak offside, sedangkan Kessie handsball.

Gawang Milan justru bobol pada menit ke-50 oleh sundulan Amad Diallo yang memaksimalkan umpan lambung Bruno Fernandes. Setelah kedudukan berubah, pertandingan berjalan sengit karena Milan lebih agresif.

Milan mendapatkan beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, barisan pertahanan Man United dan sang kiper, Dean Henderson, mampu menggagalkannya.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kekalahan Milan, keajaiban terjadi pada tambahan waktu babak kedua. Simon Kjaer mencetak gol dalam situasi sepak pojok dengan sundulannya. Alhasil, pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1.

Jika Man United gagal memenangkan pertandingan, tim Inggris lainnya, Arsenal, justru meraih kemenangan saat bertamu ke kandang Olympiakos, Georgios Karaiskakis. Arsenal bahkan memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-1. Gol-gol kemenangan Arsenal dibuat oleh Martin Odegaard (34’), Gabriel Magalhaes (79’), dan Mohamed Elneny (85’). Tuan rumah cuma bisa membalas melalui gol Youssef El-Arabi pada menit ke-58. Kemenangan tidak hanya diraih Arsenal, tetapi juga rival sekota mereka, Tottenham Hotspur. Pasukan Jose Mourinho mengalahkan Dynamo Zagren 2-0 di Tottenham Stadium. Gol-gol kemenangan Tottenham diborong sang kapten, Harry Kane (25’ dan 70’). Berikut hasil pertandingan leg I Liga Eropa musim ini: Manchester United 1-1 AC Milan Dynamo Kiev 0-2 Villarreal Olympiakos 1-3 Arsenal Granada 2-0 Molde Tottenham Hotspur 2-0 Dynamo Zagreb AS Roma 3-0 Shakhtar Donetsk