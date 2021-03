JENIS-JENIS latihan fisik sepakbola ada enam. Mulai dari melatih kekuatan, daya tahan tubuh, kelenturn, kecepatan, lalu pendinginan, dan menjaga makanan.

Adanya jenis-jenis latihan fisik sepakbola ini tentu untuk meningkatkan kebugaran pemain dalam menjalankan kariernya sebagai pesepakbola profesional. Apalagi dalam pertandingan kelas tinggi, pemain dituntut memiliki ketahanan fisik yang kuat.

Ketahanan fisik menjadi hal yang sangat diperlukan bagi seorang pemain selain teknik-teknik dasar. Lalu bagaimana melatih ketahanan fisik tersebut. Berikut ada enam jenis.

Pertama, melatih kekuatan. Untuk mendukung hal ini, maka para pemain bisa melakukan angkat beban. Selain itu, hal ini bisa dilatih dengan melakukan squat jump, squat thrust, back up, push up, dan pull up.

Lalu, ada melatih daya tahan tubuh. Ketahanan tubuh menjadi sangat penting karena ini merupakan alat ukur sebagai seorang pemain untuk bertahan lama di dalam lapagan. Beberapa latihan untuk menguatkan daya tahan tubuh adalah jogging, skipping, cutting, quick starts, dan twisting.

Ketiga, melatih kelenturan, di mana ini akan membantu pesepakbola bergerak lincah. Selain kelincahan, kelenturan akan meminimalisirkan risiko cedera. Latihan yang bisa dilakukan adalah sikap lilin dan mencium lutut.

Kemudian, kecepatan jelas sangat dibutuhkan oleh pesepakboala. Saat melatih fisik, membiasakan relay juga terbilang sangat dianjurkan dengan mengombinasikannya bersama gerakan menggiring bola. Ada pun bentuk latihan yang bisa dilakukan yakni shuttle run atau lari bolak-balik dan sprint jarak pendek. Setelah fisik bekerja keras, pendinginan juga termasuk dalam latihan fisik sepakbola. Proses ini tidak boleh dilupakan dan harus dilakukan mulai dari kepala hingga kaki. Tujuan dari proses pendinginan adalah merilekskan otot-otot yang telah bekerja keras. Terakhir, adalah menjaga asupan makanan. Hal ini juga tidak boleh dilupakan oleh pesepakbola demi menjaga fisik yang kuat dan sehat. Menjaga asupan nutrisi tubuh ialah kunci penting agar tenaga tetap dalam kondisi optimal saat bermain di lapangan. Untuk hal ini, maka seorang pemain harus memperhatikan jumlah kalori, protein, lemak, karbohidrat serta nutrisi lain. Selain itu, pola makan juga menjadi hal penting.